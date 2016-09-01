Мужчина находит жертв на улице, в баре, поет, после напрашивается домой, где грабит, насилует и убивает. В данный момент известно о 4 убитых.
Пермский маньяк завлекает своих жертв песнями Наташи Королевой
Вчера, 22:11
Песни российской артистки Наташи Королевой упомянуты в сводках криминальных новостей.
В Перми разыскивают маньяка-бисексуала, который знакомится с девушками и мужчинами, напевая песни звезды эстрады.
Мужчина находит жертв на улице, в баре, поет, после напрашивается домой, где грабит, насилует и убивает. В данный момент известно о 4 убитых.
Мужчина находит жертв на улице, в баре, поет, после напрашивается домой, где грабит, насилует и убивает. В данный момент известно о 4 убитых.
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Ключевые слова: Наташа Королева
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Количество просмотров: 1 898
Автор: MyshaПерейти в галерею
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Автор фото: скриншот
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