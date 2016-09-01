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Пермский маньяк завлекает своих жертв песнями Наташи Королевой

Вчера, 22:11
Песни российской артистки Наташи Королевой упомянуты в сводках криминальных новостей.

Пермский маньяк завлекает своих жертв песнями Наташи Королевой
В Перми разыскивают маньяка-бисексуала, который знакомится с девушками и мужчинами, напевая песни звезды эстрады.

Пермский маньяк завлекает своих жертв песнями Наташи Королевой


Мужчина находит жертв на улице, в баре, поет, после напрашивается домой, где грабит, насилует и убивает. В данный момент известно о 4 убитых.

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Ключевые слова: Наташа Королева

Количество просмотров: 1 898
Автор: Mysha

Автор фото: скриншот

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