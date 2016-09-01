Пермский маньяк завлекает своих жертв песнями Наташи Королевой

Натали Соболева впервые обнажилась для журнала Playboy

Это не новый сценарий для очередной мексиканской мыльной оперы, а реальный факт: наша соотечественница Наталья Соболева, после того как ее снимки в календарь Путину облетели весь интернет, была приглашена для съемок в Мексику в журнале Playboy.