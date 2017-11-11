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Ажелика Агурбаш изощренно обманула бывшего мужа на 70 миллиона рублей

Вчера, 22:16
47-летняя Анжелики Агурбаш попала в скандальную историю из-за владения украшениями, стоимость которых, по предварительным данным, составляла 70 миллионов рублей.

Ажелика Агурбаш изощренно обманула бывшего мужа на 70 миллиона рублей
Известно, что в элитную коллекцию входили набор серег и колец с огранкой «Принцесса» стоимостью 5 млн рублей, кольцо с желтым бриллиантом в 10 карат за 25 млн рублей, а так же серьги с бриллиантами и синими сапфирами в 5 карат за $42 000.

Ажелика Агурбаш изощренно обманула бывшего мужа на 70 миллиона рублей


Еще весной этого года артистка рассказывала о том, что лишилась любимых украшений - были ли они украдены, или певица по глупости отдала их на оценку, а потом так и не дождалась возвращения - так и не выяснили. При этом было отмечено, что вся эта красота была подарена певице её бывшим мужем, владельцем компании "Мортадель", "колбасным королем" Николаем Агурбашем, с которым Анжелика развелась в 2012 году.

Ажелика Агурбаш изощренно обманула бывшего мужа на 70 миллиона рублей


Только сейчас стало известно, что роскошные украшения были перепроданы некой Машей из Казани, только не за 70 млн руб., а всего за 6.

Ажелика Агурбаш изощренно обманула бывшего мужа на 70 миллиона рублей


Только вот многие не поверили Анжелике, обвинив её в том, что она специально подстроила такую схему, чтобы сохранить деньги в личном бюджете и не делиться с бывшим супругом.

Ажелика Агурбаш изощренно обманула бывшего мужа на 70 миллиона рублей


Но это лишь предположения, как на самом деле обстоят дела - будет разбираться следствие, если конечно Николай будет на нем настаивать.

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Ключевые слова: Анжелики Агурбаш

Количество просмотров: 4 082
Автор: Mysha

Автор фото: Анатолий Ломохов

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Ажелика Агурбаш изощренно обманула бывшего мужа на 70 миллиона рублей 47-летняя Анжелики Агурбаш попала в скандальную историю из-за владения украшениями, стоимость которых, по предварительным данным, составляла 70 миллионов рублей.
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