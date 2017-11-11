Ажелика Агурбаш изощренно обманула бывшего мужа на 70 миллиона рублей

Еще весной этого года артистка рассказывала о том, что лишилась любимых украшений - были ли они украдены, или певица по глупости отдала их на оценку, а потом так и не дождалась возвращения - так и не выяснили. При этом было отмечено, что вся эта красота была подарена певице её бывшим мужем, владельцем компании "Мортадель", "колбасным королем" Николаем Агурбашем, с которым Анжелика развелась в 2012 году.
Только сейчас стало известно, что роскошные украшения были перепроданы некой Машей из Казани, только не за 70 млн руб., а всего за 6.
Только вот многие не поверили Анжелике, обвинив её в том, что она специально подстроила такую схему, чтобы сохранить деньги в личном бюджете и не делиться с бывшим супругом.
Но это лишь предположения, как на самом деле обстоят дела - будет разбираться следствие, если конечно Николай будет на нем настаивать.