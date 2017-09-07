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Натали Соболева впервые обнажилась для журнала Playboy

Вчера, 22:19
Это не новый сценарий для очередной мексиканской мыльной оперы, а реальный факт: наша соотечественница Наталья Соболева, после того как ее снимки в календарь Путину облетели весь интернет, была приглашена для съемок в Мексику в журнале Playboy.

Натали Соболева впервые обнажилась для журнала Playboy
Красота и сексуальность русской девушки так понравились издателю журнала, что сотрудничество продлится не один месяц, а уже есть предложение сняться для нового весеннего выпуска и уже на обложку и знаменитый календарь Playboy, куда попадают только 12 самых рейтинговых моделей - плеймейт года.

Натали Соболева впервые обнажилась для журнала Playboy


А пока мы, как и читатели и поклонники легендарного журнала можем любоваться россиянкой Натальей на страницах ноябрьского выпуска Playboy.

Натали Соболева впервые обнажилась для журнала Playboy


Натали Соболева — закончила Рязанский Педагогический университет, факультет Международных отношений. Имеет степень MBA — антикризисный менеджмент. Победительница и финалистка различных международных конкурсов красоты.

Натали Соболева впервые обнажилась для журнала Playboy


В настоящее время Натали активно занимается общественной деятельностью и совмещает несколько руководящих должностей.

Натали Соболева впервые обнажилась для журнала Playboy

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Ключевые слова: Натали Соболева

Количество просмотров: 5 707
Автор: Mysha

Автор фото: Playboy

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