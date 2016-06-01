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Анастасия Волочкова пообещала опубликовать секс-видео, где облизывают её "цветок"

Вчера, 22:27
После скандала с фотографиями, где Анастасия Волочкова занимается сексом со своим любовником, она должна была постараться скорее забыть эту историю, но балерина решила пустить эту ситуацию на пользу своему пиару.

Анастасия Волочкова пообещала опубликовать секс-видео, где облизывают её "цветок"
Она сама раскручивает эту тему и даже пришла на программу к Вадиму Токменеву, где пообещала продолжение. По словам Насти, не только Чермен Дзотов делал фото, но и она снимала видео.

Анастасия Волочкова пообещала опубликовать секс-видео, где облизывают её "цветок"


В студии, обращаясь к Чермену она сказала: «Я приготовила твоим родителям подарок на Новый год - видео, где ты скачешь вокруг меня, причиндалом своим размахивая, и облизываешь „цветок“ мой».

Анастасия Волочкова пообещала опубликовать секс-видео, где облизывают её "цветок"


Зачем все это Волочковой, не очень понятно. Может быть Настя устала быть «хорошей» и захотелось вновь оказаться в центре секс скандала.

Анастасия Волочкова пообещала опубликовать секс-видео, где облизывают её "цветок"

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Ключевые слова: Анастасия Волочкова

Количество просмотров: 23 049
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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