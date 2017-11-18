Меган Маркл готовится к переезду в Лондон

Теперь же СМИ регулярно сообщают о помолвке молодых людей и их скорой свадьбе, но пока что Гарри не сделал предложение любимой. Хотя стало известно о том, что Меган собирает вещи для переезда в Лондон.Сейчас все активно начали обсуждать ближайшее бракосочетание влюбленных, возможно о помолвке пара предпочитает не распространяться. Напомним, что в первое время Елизавета II отказывалась признавать новую девушку своего внука, но потом смирилась с его выбором.