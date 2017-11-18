Сейчас все активно начали обсуждать ближайшее бракосочетание влюбленных, возможно о помолвке пара предпочитает не распространяться. Напомним, что в первое время Елизавета II отказывалась признавать новую девушку своего внука, но потом смирилась с его выбором.
Меган Маркл готовится к переезду в Лондон
Сегодня, 13:05
Влюбленные принц Гарри и знаменитая актриса Меган Маркл после официального подтверждения своих отношений всегда находятся под пристальным вниманием общественности,.
Теперь же СМИ регулярно сообщают о помолвке молодых людей и их скорой свадьбе, но пока что Гарри не сделал предложение любимой. Хотя стало известно о том, что Меган собирает вещи для переезда в Лондон.
Сейчас все активно начали обсуждать ближайшее бракосочетание влюбленных, возможно о помолвке пара предпочитает не распространяться. Напомним, что в первое время Елизавета II отказывалась признавать новую девушку своего внука, но потом смирилась с его выбором.
Сейчас все активно начали обсуждать ближайшее бракосочетание влюбленных, возможно о помолвке пара предпочитает не распространяться. Напомним, что в первое время Елизавета II отказывалась признавать новую девушку своего внука, но потом смирилась с его выбором.
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Ключевые слова: принц Гарри, Меган Маркл
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Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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