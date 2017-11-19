Виктория Лопырева опубликовала откровенное фото в нижнем белье

Виктория научилась подчеркивать достоинства своей фигуры, выбирая соответствующие наряды. На днях же в микроблоге Лопыревой появилась фотография, на которой она предстала в нижнем белье, демонстрируя роскошное тело.Снимок получился очень откровенным и собрал массу восторженных комментариев ее подписчиков.Стоит отметить, что в последнее время Виктория стала одной из самых обсуждаемых персон, благодаря слухам о свадьбе с певцом Николаем Басковым.