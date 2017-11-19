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Виктория Лопырева опубликовала откровенное фото в нижнем белье

Сегодня, 14:15
Виктория Лопырева является обладательницей шикарной фигуры, которую не устает демонстрировать на снимках.

Виктория Лопырева опубликовала откровенное фото в нижнем белье
Виктория научилась подчеркивать достоинства своей фигуры, выбирая соответствующие наряды. На днях же в микроблоге Лопыревой появилась фотография, на которой она предстала в нижнем белье, демонстрируя роскошное тело.

Виктория Лопырева опубликовала откровенное фото в нижнем белье


Снимок получился очень откровенным и собрал массу восторженных комментариев ее подписчиков.

Стоит отметить, что в последнее время Виктория стала одной из самых обсуждаемых персон, благодаря слухам о свадьбе с певцом Николаем Басковым.

Виктория Лопырева опубликовала откровенное фото в нижнем белье

← Юлия Проскурякова вызвала шквал крити...

Ключевые слова: Виктория Лопырева

Количество просмотров: 15 106
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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