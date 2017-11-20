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Вера Брежнева разместила снимок, который был сделан после пробуждения

Сегодня, 09:29
Известная певица Вера Брежнева является одной из самых сексуальных женщин на российской эстраде и не устает демонстрировать это.

Вера Брежнева разместила снимок, который был сделан после пробуждения
Вера является активным пользователем Сети и часто публикует снимки из повседневной жизни. На днях в микроблоге Брежневой появилась фотография, на которой исполнительница запечатлена на кровати в накинутом халате.

Вера Брежнева разместила снимок, который был сделан после пробуждения


«Утро из прошлого», - написала под фото Брежнева.

Подписчики засыпали звезды комплиментами. Но конечно же стоит сказать, что певица позирует с идеально наложенным мейкапом, так что после пробуждения она уже успела привести себя в порядок.

Вера Брежнева разместила снимок, который был сделан после пробуждения

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Ключевые слова: Вера Брежнева

Количество просмотров: 21 567
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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