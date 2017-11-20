Вера Брежнева разместила снимок, который был сделан после пробуждения

Вера является активным пользователем Сети и часто публикует снимки из повседневной жизни. На днях в микроблоге Брежневой появилась фотография, на которой исполнительница запечатлена на кровати в накинутом халате.«Утро из прошлого», - написала под фото Брежнева.Подписчики засыпали звезды комплиментами. Но конечно же стоит сказать, что певица позирует с идеально наложенным мейкапом, так что после пробуждения она уже успела привести себя в порядок.