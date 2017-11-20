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Марго Робби находится в интересном положении

Сегодня, 14:22
Западные таблоиды практически каждый день сообщают об очередной беременной звездной персоне.

Марго Робби находится в интересном положении
Теперь же все заговорили об интересном положении актрисы Марго Робби, которая посетила одно из светских мероприятий в Лос-Анджелесе. Наряд звезды спровоцировал слух о беременности, что позже подтвердил друг актрисы.

Марго Робби находится в интересном положении


«Она мечтала стать мамой с того дня, как они с Томом поженились. Наконец-то этот момент настал — она на третьем месяце!» - сообщил знакомый Марго.

Стоит отметить, что Робби вышла замуж в 2016 году за своего возлюбленного, ассистента режиссера Тома Экерли.

Марго Робби находится в интересном положении

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Ключевые слова: Марго Робби

Количество просмотров: 3 159
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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