Марго Робби находится в интересном положении

Теперь же все заговорили об интересном положении актрисы Марго Робби, которая посетила одно из светских мероприятий в Лос-Анджелесе. Наряд звезды спровоцировал слух о беременности, что позже подтвердил друг актрисы.«Она мечтала стать мамой с того дня, как они с Томом поженились. Наконец-то этот момент настал — она на третьем месяце!» - сообщил знакомый Марго.Стоит отметить, что Робби вышла замуж в 2016 году за своего возлюбленного, ассистента режиссера Тома Экерли.