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Алена Хмельницкая наслаждается отдыхом с избранником

Сегодня, 08:08
Известная актриса Алена Хмельницкая встречается с бизнесменом Александром Синюшиным, с которым очень любит путешествовать.

Алена Хмельницкая наслаждается отдыхом с избранником
Некоторое время назад пара решила отправиться в Европу и насладиться компанией друг друга. Теперь же на личных страницах влюбленных появляются фотографии из Будапешта, где они осматривают достопримечательности.

Алена Хмельницкая наслаждается отдыхом с избранником


Стоит отметить, что актриса впервые официально представила своего избранника год назад, появившись вместе с ним на светском мероприятии. Теперь же пара уже проживает вместе и очень счастлива, что нашла друг друга.

Алена Хмельницкая наслаждается отдыхом с избранником

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Ключевые слова: Алена Хмельницкая

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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