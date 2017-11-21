Стоит отметить, что актриса впервые официально представила своего избранника год назад, появившись вместе с ним на светском мероприятии. Теперь же пара уже проживает вместе и очень счастлива, что нашла друг друга.
Алена Хмельницкая наслаждается отдыхом с избранником
Сегодня, 08:08
Известная актриса Алена Хмельницкая встречается с бизнесменом Александром Синюшиным, с которым очень любит путешествовать.
Некоторое время назад пара решила отправиться в Европу и насладиться компанией друг друга. Теперь же на личных страницах влюбленных появляются фотографии из Будапешта, где они осматривают достопримечательности.
Стоит отметить, что актриса впервые официально представила своего избранника год назад, появившись вместе с ним на светском мероприятии. Теперь же пара уже проживает вместе и очень счастлива, что нашла друг друга.
Стоит отметить, что актриса впервые официально представила своего избранника год назад, появившись вместе с ним на светском мероприятии. Теперь же пара уже проживает вместе и очень счастлива, что нашла друг друга.
← Вадим Казаченко признался, что бывшая ... Светлана Ходченкова сообщила о том, чт... →
Ключевые слова: Алена Хмельницкая
Количество просмотров: 0
Количество просмотров: 0
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Андрей Малахов собрал звездных гостей, чтобы выбрать имя для новорожденного сына Несколько дней назад в семье известного телеведущего Андрея Малахова случилось радостное событие, он принимал поздравления в честь рождения первенца.
Светлана Ходченкова сообщила о том, что у нее есть возлюбленный Популярная актриса Светлана Ходченкова не любит распространяться о личной жизни, предпочитая держать ее в тайне.
Алена Хмельницкая наслаждается отдыхом с избранником Известная актриса Алена Хмельницкая встречается с бизнесменом Александром Синюшиным, с которым очень любит путешествовать.
Вадим Казаченко признался, что бывшая жена любила выпить Вот уже несколько месяцев не утихают споры вокруг сложившейся ситуации между бывшими супругами Вадимом и Ольгой Казаченко.