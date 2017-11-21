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Сергей Жуков растрогал фанатов семейной фотографией

Сегодня, 10:09
Известный певец Сергей Жуков является счастливым мужем и отцом, они с супругой Региной Бурд воспитывают троих детей.

Сергей Жуков растрогал фанатов семейной фотографией
Нередко на личной странице исполнителя появляются снимки из повседневной жизни. Недавно же Сергей опубликовал фотографию, на которой запечатлен с женой и детьми.

Сергей Жуков растрогал фанатов семейной фотографией


«У нас в семье есть одна тёплая и важная традиция - время от времени вечерами мы собираемся все вместе на семейное чаепитие с разнообразными вкусняшками, чтобы обсудить, как прошёл день, и откровенно поговорить о самых разных вещах. Начинаем обычно мы с Региной, чтобы подать пример - честно рассказываем, плохой это был день или хороший, кто нас обидел или порадовал», — сообщил Жуков фолловерам.

Стоит отметить, что супруги женаты уже более десяти лет, и недавно прошли обряд венчания. Регина Бурд была солисткой группы "ВИА Сливки", которую покинула ради семьи.

Сергей Жуков растрогал фанатов семейной фотографией

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Ключевые слова: Сергей Жуков

Количество просмотров: 10 907
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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