Сергей Жуков растрогал фанатов семейной фотографией

Нередко на личной странице исполнителя появляются снимки из повседневной жизни. Недавно же Сергей опубликовал фотографию, на которой запечатлен с женой и детьми.«У нас в семье есть одна тёплая и важная традиция - время от времени вечерами мы собираемся все вместе на семейное чаепитие с разнообразными вкусняшками, чтобы обсудить, как прошёл день, и откровенно поговорить о самых разных вещах. Начинаем обычно мы с Региной, чтобы подать пример - честно рассказываем, плохой это был день или хороший, кто нас обидел или порадовал», — сообщил Жуков фолловерам.Стоит отметить, что супруги женаты уже более десяти лет, и недавно прошли обряд венчания. Регина Бурд была солисткой группы "ВИА Сливки", которую покинула ради семьи.