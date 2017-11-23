Беременная Анастасия Трегубова похвасталась своим дипломом

Но она не торопится уходить на декрет и продолжает вести активный образ жизни. Недавно Анастасия похвасталась тем, что прошла обучение и получила диплом фотографа.«Ура! Этот день настал: я держу в руках диплом о прохождении фотокурсов, и теперь я дипломированный фотограф, работы которого можно увидеть на отдельной странице. В кадре я с 14 лет, и всегда интересовалась тем, как работает фотограф, однако не находила времени, чтобы занять изучением. А сейчас я осуществила свою мечту, и освоила новую профессию!» - поделилась телеведущая с подписчиками. - «Как фотографу мне интересны портреты. Раньше думала, что это проще простого. Но все оказалось совсем не так! Помимо подбора техники, света, композиции, очень важно выстраивать пространство для взгляда, ведь именно он важен. Глаза – зеркало души, и этим все сказано! Это означает, что они должны быть всегда резкими, яркими и живыми....».Стоит отметить, что у Анастасии подрастает 11-летняя дочь Лиза и 7-летний сын Миша. Трегубова с нетерпением ждет появления на свет третьего ребенка.