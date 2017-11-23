Супруг певицы является фотографом, поэтому снимки получаются очень красочными и высокого качества. Напомним, что певица вышла замуж в октябре за своего возлюбленного, итальянца Стефано Тиоццо.
Сати Казанова показала фотографии со свадебного путешествия
Сегодня, 10:26
Ранее популярная певица и бывшая солистка группы "Фабрика" Сати Казанова отличалась скромностью и никогда не размещала откровенные снимки.
Теперь же в микроблоге исполнительницы все чаще появляются горячие снимки. Недавно Сати поделилась со своими подписчиками фотографиями, которые были сделаны во время ее медового месяца на Мальдивах.
Супруг певицы является фотографом, поэтому снимки получаются очень красочными и высокого качества. Напомним, что певица вышла замуж в октябре за своего возлюбленного, итальянца Стефано Тиоццо.
Супруг певицы является фотографом, поэтому снимки получаются очень красочными и высокого качества. Напомним, что певица вышла замуж в октябре за своего возлюбленного, итальянца Стефано Тиоццо.
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Ключевые слова: Сати Казанова
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Количество просмотров: 8 463
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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