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Сати Казанова показала фотографии со свадебного путешествия

Сегодня, 10:26
Ранее популярная певица и бывшая солистка группы "Фабрика" Сати Казанова отличалась скромностью и никогда не размещала откровенные снимки.

Сати Казанова показала фотографии со свадебного путешествия
Теперь же в микроблоге исполнительницы все чаще появляются горячие снимки. Недавно Сати поделилась со своими подписчиками фотографиями, которые были сделаны во время ее медового месяца на Мальдивах.

Сати Казанова показала фотографии со свадебного путешествия


Супруг певицы является фотографом, поэтому снимки получаются очень красочными и высокого качества. Напомним, что певица вышла замуж в октябре за своего возлюбленного, итальянца Стефано Тиоццо.

Сати Казанова показала фотографии со свадебного путешествия

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Ключевые слова: Сати Казанова

Количество просмотров: 8 463
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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