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Лолита поддержала обвенчавшихся Аллу Пугачеву и Максима Галкина

Сегодня, 08:42
Несколько дней назад Сеть потрясла новость о венчании звездной четы Максима Галкина и Аллы Пугачевой.

Лолита поддержала обвенчавшихся Аллу Пугачеву и Максима Галкина
Супруги решили пройти обряд венчания спустя шесть лет официального брака. До этого Алла Борисовна обвенчалась со своим предыдущим супругом Филиппом Киркоровым. Из-за этого многие накинулись на пару с критикой, но певица Лолита Милявская решила поддержать супругов.

Лолита поддержала обвенчавшихся Аллу Пугачеву и Максима Галкина


«Есть идиоты, которые пишут, что во второй раз венчаться нельзя. Слава Богу, их очень мало. Это полный бред. Люди имеют право совершать поступки и раскаиваться потом в них. На земле Бога нет физически, Он не материален и Он один, – считает исполнительница. – Именно Бог решает, когда, кому и сколько раз венчаться. Дай Бог, чтобы каждому человеку нашлась пара и они, прожив вместе много лет, могли бы прийти и повенчаться. Я читала сообщение Аллы, которое она написала для всех пользователей. Там были примерно такие слова: «Пусть будет любовь. Аминь». Я с ней очень согласна».

Стоит отметить, что ни один из гостей венчания не знал об этом заранее, лишь накануне супруги позвонили и пригласили разделить с ними такое важное событие.

Лолита поддержала обвенчавшихся Аллу Пугачеву и Максима Галкина

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Ключевые слова: Лолита Милявская, Алла Пугачева, Максим Галкин

Количество просмотров: 3 848
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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