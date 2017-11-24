Лолита поддержала обвенчавшихся Аллу Пугачеву и Максима Галкина

Супруги решили пройти обряд венчания спустя шесть лет официального брака. До этого Алла Борисовна обвенчалась со своим предыдущим супругом Филиппом Киркоровым. Из-за этого многие накинулись на пару с критикой, но певица Лолита Милявская решила поддержать супругов.«Есть идиоты, которые пишут, что во второй раз венчаться нельзя. Слава Богу, их очень мало. Это полный бред. Люди имеют право совершать поступки и раскаиваться потом в них. На земле Бога нет физически, Он не материален и Он один, – считает исполнительница. – Именно Бог решает, когда, кому и сколько раз венчаться. Дай Бог, чтобы каждому человеку нашлась пара и они, прожив вместе много лет, могли бы прийти и повенчаться. Я читала сообщение Аллы, которое она написала для всех пользователей. Там были примерно такие слова: «Пусть будет любовь. Аминь». Я с ней очень согласна».Стоит отметить, что ни один из гостей венчания не знал об этом заранее, лишь накануне супруги позвонили и пригласили разделить с ними такое важное событие.