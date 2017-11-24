Кристина Асмус опубликовала совместное фото с младшей сестрой

Недавно же в Инстаграм актрисы появилась фотография, на которой она позирует вместе с младшей сестрой Кариной, которой 26 лет. Но подписчики заметили, что девушка выглядит гораздо младше своего возраста, так как не использует яркий макияж, хотя сестры очень похожи.Напомним, что до сих пор для фанатов остается загадкой, на кого же похожа маленькая дочка Кристины, так как супруги предпочитают не показывать лицо трехлетней наследницы.