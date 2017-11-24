Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Кристина Асмус опубликовала совместное фото с младшей сестрой

Сегодня, 10:29
Известная актриса Кристина Асмус является активным пользователем социальной сети, она часто публикует снимки из повседневной жизни, на которых можно увидеть ее супруга Гарика Харламова и дочку.

Кристина Асмус опубликовала совместное фото с младшей сестрой
Недавно же в Инстаграм актрисы появилась фотография, на которой она позирует вместе с младшей сестрой Кариной, которой 26 лет. Но подписчики заметили, что девушка выглядит гораздо младше своего возраста, так как не использует яркий макияж, хотя сестры очень похожи.

Кристина Асмус опубликовала совместное фото с младшей сестрой


Напомним, что до сих пор для фанатов остается загадкой, на кого же похожа маленькая дочка Кристины, так как супруги предпочитают не показывать лицо трехлетней наследницы.

Кристина Асмус опубликовала совместное фото с младшей сестрой

← Андрей Аршавин с женой отправился на р...

Ключевые слова: Кристина Асмус

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Кристина Асмус восхитила снимками своей наследницы
Кристина Асмус опубликовала снимок с трехлетней дочерью
Кристина Асмус растрогала фанатов фотографией дочери с Гариком Харламовым
Анастасия Костенко познакомила Дмитрия Тарасова с младшей сестрой
Самое популярное за неделю
Комментарии

Кристина Асмус опубликовала совместное фото с младшей сестрой Известная актриса Кристина Асмус является активным пользователем социальной сети, она часто публикует снимки из повседневной жизни, на которых можно увидеть ее супруга Гарика Харламова и дочку.
Андрей Аршавин с женой отправился на романтический отдых после воссоединения Месяц назад всех шокировала новость о расставании известного футболиста Андрея Аршавина с супругой Алисой Казьминой.
Супруг Джанет Джексон считает, что она ему изменяла Сейчас в самом разгаре бракоразводный процесс между известной певицей Джанет Джексон и ее супругом и отцом сына, бизнесменом Виссамом аль-Мана.
Кирилл Сафонов трогательно обратился к своей жене Александре Савельевой Супружеская пара актера Кирилла Сафонова и певицы Александры Савельевой по праву считается одной из самых красивых в российском шоу-бизнесе.
Жена Андрея Малахова появилась на светском мероприятии через неделю после родов Неделю назад в семье популярного телеведущего Андрея Малахова и его супруги Натальи Шкулевой родился первенец, Наталья подарила своему мужу очаровательного сына.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.