Напомним, что до сих пор для фанатов остается загадкой, на кого же похожа маленькая дочка Кристины, так как супруги предпочитают не показывать лицо трехлетней наследницы.
Кристина Асмус опубликовала совместное фото с младшей сестрой
Сегодня, 10:29
Известная актриса Кристина Асмус является активным пользователем социальной сети, она часто публикует снимки из повседневной жизни, на которых можно увидеть ее супруга Гарика Харламова и дочку.
Недавно же в Инстаграм актрисы появилась фотография, на которой она позирует вместе с младшей сестрой Кариной, которой 26 лет. Но подписчики заметили, что девушка выглядит гораздо младше своего возраста, так как не использует яркий макияж, хотя сестры очень похожи.
Напомним, что до сих пор для фанатов остается загадкой, на кого же похожа маленькая дочка Кристины, так как супруги предпочитают не показывать лицо трехлетней наследницы.
Напомним, что до сих пор для фанатов остается загадкой, на кого же похожа маленькая дочка Кристины, так как супруги предпочитают не показывать лицо трехлетней наследницы.
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Ключевые слова: Кристина Асмус
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Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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