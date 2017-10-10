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Cпортсмену Оскару Писториусу увеличили срок тюремного заключения за убийство возлюбленной

Сегодня, 21:18
Громкая история, связанная с убийством подруги прославленного паралимпийца Оскара Писториуса, получила продолжение.

Cпортсмену Оскару Писториусу увеличили срок тюремного заключения за убийство возлюбленной
Блестящая карьера паралимпийского спортсмена оборвалась 14 февраля 2013 года, когда Писториус застрелил свою подругу, знаменитую телеведущую и модель Риву Стинкамп, якобы приняв её за грабителя. Всё произошло ночью, и спортсмен утверждал, что проснулся от странного шума в ванной комнате - будучи в полной уверенности, что в дом забрался вор, он произвел несколько выстрелов. Девушка погибла на месте. Он получил пять лет тюрьмы за непредумышленное убийство, однако через год он был помещён под домашний арест.
Под давлением родственников убитой и возмущением общественности, дело вернули на пересмотр и Писториус вновь оказался в тюрьме - уже со сроком в шесть лет и обвинением в умышленном убийстве.

Cпортсмену Оскару Писториусу увеличили срок тюремного заключения за убийство возлюбленной


Cпортсмену Оскару Писториусу увеличили срок тюремного заключения за убийство возлюбленной


В роковую ночь соседи слышали, что пара долго ругалась, затем шум прекратился. По всей видимости, Рива попыталась укрыться от разъяренного Оскара в ванной, где её и настигли пули. По новым данным следствия, Стинкамп неоднократно говорила, что боится Писториуса из-за его вспышек агрессии. Сегодня суд ЮАР увеличил срок тюремного заключения спортсмена до 13 лет и пяти месяцев.

Cпортсмену Оскару Писториусу увеличили срок тюремного заключения за убийство возлюбленной


Cпортсмену Оскару Писториусу увеличили срок тюремного заключения за убийство возлюбленной

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Ключевые слова: Оскар Писториус

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Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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Cпортсмену Оскару Писториусу увеличили срок тюремного заключения за убийство возлюбленной Громкая история, связанная с убийством подруги прославленного паралимпийца Оскара Писториуса, получила продолжение.
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