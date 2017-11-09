Ума Турман крайне жестко высказалась о Харви Вайнштейне

Грандиозный мировой скандал с домогательствами и изнасилованиями, начавшийся с Харви Вайнштейна, не собирается сбавлять обороты. История вновь вернулась к "зачинщику" всего действа - о продюсере, которого множество актрис обвинило в неоднократных домогательствах и непристойных предложениях, высказалась Ума Турман. Актриса сотрудничала с Вайнштейном во время работы над фильмами "Криминальное чтиво" и "Убить Билла", сделавшими её мировой звездой.Свои слова о Вайнштейне она совместила с поздравлением с Днём благодарения, который отметили в США 23 ноября. "Я говорила, что была очень зла, и у меня были на то причины. Я хочу всех вас поздравить с Днем Благодарения. Всех, кроме тебя, Харви, и тех, кто тебя покрывал. Ты заслуживаешь пули!" - написала Турман.