Свои слова о Вайнштейне она совместила с поздравлением с Днём благодарения, который отметили в США 23 ноября. "Я говорила, что была очень зла, и у меня были на то причины. Я хочу всех вас поздравить с Днем Благодарения. Всех, кроме тебя, Харви, и тех, кто тебя покрывал. Ты заслуживаешь пули!" - написала Турман.
Ума Турман крайне жестко высказалась о Харви Вайнштейне
Сегодня, 00:54
Актриса Ума Турман выразила своё отношение к скандальному продюсеру Харви Вайнштейну.
Грандиозный мировой скандал с домогательствами и изнасилованиями, начавшийся с Харви Вайнштейна, не собирается сбавлять обороты. История вновь вернулась к "зачинщику" всего действа - о продюсере, которого множество актрис обвинило в неоднократных домогательствах и непристойных предложениях, высказалась Ума Турман. Актриса сотрудничала с Вайнштейном во время работы над фильмами "Криминальное чтиво" и "Убить Билла", сделавшими её мировой звездой.
Свои слова о Вайнштейне она совместила с поздравлением с Днём благодарения, который отметили в США 23 ноября. "Я говорила, что была очень зла, и у меня были на то причины. Я хочу всех вас поздравить с Днем Благодарения. Всех, кроме тебя, Харви, и тех, кто тебя покрывал. Ты заслуживаешь пули!" - написала Турман.
Свои слова о Вайнштейне она совместила с поздравлением с Днём благодарения, который отметили в США 23 ноября. "Я говорила, что была очень зла, и у меня были на то причины. Я хочу всех вас поздравить с Днем Благодарения. Всех, кроме тебя, Харви, и тех, кто тебя покрывал. Ты заслуживаешь пули!" - написала Турман.
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Ключевые слова: Ума Турман, Харви Вайнштейн
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Количество просмотров: 4 563
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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