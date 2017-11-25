Возлюбленная Ивана Жидкова устала терпеть критику в свой адрес

Молодая мама часто делится со своими подписчиками, как чувствует себя новорожденный сын Степан, но девушка возмущена теми пользователями Сети, которые не стесняются набрасываться на нее с критикой.«Да, да, Ваня публичный человек, скажете вы, и люди будут обсуждать... Но, у меня тут постродовая наклевывается, и вы попались мне под ну очень горячую руку. Пожалуй, это будет самый эмоциональный пост, но раз уж вы, не стесняясь, делаете это, то и я выскажу свое мнение! Только в отличие от вас, я делаю это у себя на странице!Следуя вашей логике, точнее вашему невежеству, я должна сейчас тратить свою жизнь на форумах Голливуда с лозунгами «Питт, вернись к Джоли», хотя нет, «Питт, вернись к Энистон». Я искренне не понимаю, как можно быть настолько, простите, тупыми, невоспитанными, беспардонными? Я никогда не оскорбляю незнакомых мне людей, потому что не знаю, какие события в их жизни заставляют так себя вести!» - заявила Соловьева.Судя по всему пользователи отреагировали на тот факт, что Лилия и Иван до сих пор не оформили отношения, и такая критика в свой адрес возмутила девушку.