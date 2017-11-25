Поклонники уверены в беременности Майли Сайрус

В честь дня рождения любимой актер Лиам Хемсворт решил организовать ей сюрприз, украсив комнату воздушными шарами. Исполнительница поделилась своей радостью со своими подписчиками, опубликовав фотографию.Но снимок спровоцировал разговоры об интересном положении звезды, так как многие заметили, что у Майли живот немного округлился. Пока что певица никак не отреагировала на данную информацию, но фолловеры с интересом ждут от артистки хороших новостей.