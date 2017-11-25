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Поклонники уверены в беременности Майли Сайрус

Сегодня, 17:26
Несколько дней назад свой день рождения отпраздновала популярная певица Майли Сайрус, которой исполнилось 25 лет.

Поклонники уверены в беременности Майли Сайрус
В честь дня рождения любимой актер Лиам Хемсворт решил организовать ей сюрприз, украсив комнату воздушными шарами. Исполнительница поделилась своей радостью со своими подписчиками, опубликовав фотографию.

Поклонники уверены в беременности Майли Сайрус


Но снимок спровоцировал разговоры об интересном положении звезды, так как многие заметили, что у Майли живот немного округлился. Пока что певица никак не отреагировала на данную информацию, но фолловеры с интересом ждут от артистки хороших новостей.

Поклонники уверены в беременности Майли Сайрус

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Ключевые слова: Майли Сайрус

Количество просмотров: 2 678
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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