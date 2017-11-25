Но снимок спровоцировал разговоры об интересном положении звезды, так как многие заметили, что у Майли живот немного округлился. Пока что певица никак не отреагировала на данную информацию, но фолловеры с интересом ждут от артистки хороших новостей.
Поклонники уверены в беременности Майли Сайрус
Сегодня, 17:26
Несколько дней назад свой день рождения отпраздновала популярная певица Майли Сайрус, которой исполнилось 25 лет.
В честь дня рождения любимой актер Лиам Хемсворт решил организовать ей сюрприз, украсив комнату воздушными шарами. Исполнительница поделилась своей радостью со своими подписчиками, опубликовав фотографию.
Но снимок спровоцировал разговоры об интересном положении звезды, так как многие заметили, что у Майли живот немного округлился. Пока что певица никак не отреагировала на данную информацию, но фолловеры с интересом ждут от артистки хороших новостей.
Но снимок спровоцировал разговоры об интересном положении звезды, так как многие заметили, что у Майли живот немного округлился. Пока что певица никак не отреагировала на данную информацию, но фолловеры с интересом ждут от артистки хороших новостей.
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Ключевые слова: Майли Сайрус
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Количество просмотров: 2 678
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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