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Кети Топурия рассказала, как попала в группу А-студио

Сегодня, 17:34
Кети Топурия и группа А-студио приняли участие в большом творческом вечере талантливого певца и композитора Гиги Квенетадзе.

Кети Топурия рассказала, как попала в группу А-студио
Его песни в исполнении Дианы Гурцкой, Гелы Гуралия, Нодара Ревия и многих других, хорошо знакомы и любимы слушателями.

Кети Топурия рассказала, как попала в группу А-студио


Есть его композиции и в репертуаре группы А-студио. Так вот, выступая на концерте, Кети Топурия честно призналась, что именно благодаря Гиги она стала участником этой популярной группы, так что его вклад в её карьеру неоценим.

Кети Топурия рассказала, как попала в группу А-студио


В этот вечер со сцены исполнялись его лучшие песни «Я искала тебя», «Вот она любовь», а композицию «Ждать тебя» Гига Квенетадзе исполнил в дуэте c Алиной Август и в сопровождении симфонического оркестра.

Кети Топурия рассказала, как попала в группу А-студио


Атмосфера творческого вечера была теплой и душевной, что подтвердили ведущие Ольга Жук и певец Арчи Пурцеладзе, все артисты и близкие друзья Гиги, пришедшие поздравить его с этим событием и, конечно, зрители, одарившие Гиги и его гостей огромным количеством цветов.

Кети Топурия рассказала, как попала в группу А-студио

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Ключевые слова: Гига Квенетадзе

Количество просмотров: 7 345
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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