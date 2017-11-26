Тогда еще Селена была брюнеткой и примерила образ готической красавицы, сделав яркий макияж. Певица надела на голое тело пиджак, в результате чего фотосессия получилась очень откровенной.
Селена Гомес снялась в новой фотосессии в довольно откровенном виде
Сегодня, 13:04
Этот год популярной певице Селене Гомес запомнится надолго, так как он был насыщен запоминающимися событиями.
Исполнительница разорвала отношения с The Weeknd, снова начала встречаться с Джастином Бибером, выпустила новые песни, стала самой популярной персоной в Инстаграм, решилась на смену имиджа. Также недавно Селена была признана "Женщиной годы" по версии Billboard, чему и была посвящена ее новая фотосессия.
Тогда еще Селена была брюнеткой и примерила образ готической красавицы, сделав яркий макияж. Певица надела на голое тело пиджак, в результате чего фотосессия получилась очень откровенной.
Тогда еще Селена была брюнеткой и примерила образ готической красавицы, сделав яркий макияж. Певица надела на голое тело пиджак, в результате чего фотосессия получилась очень откровенной.
← Стеша Маликова готовится к переезду и... Белла Хадид шокировала всех целлюлито... →
Ключевые слова: Селена Гомес
Количество просмотров: 1 495
Количество просмотров: 1 495
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Виктория Дайнеко готова к поискам второй половинки на просторах интернета Летом состоялся развод популярной певицы Виктории Дайнеко и ее супруга, барабанщика Дмитрия Клеймана.
Ольга Серябкина поделилась провокационным снимком Солистка популярной группы "Серебро" Ольга Серябкина считается одной из самых сексуальных исполнительниц в российском шоу-бизнесе.
Сергей Астахов впервые решил поведать о новой возлюбленной На днях известный актер Сергей Астахов стал героем программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.
Елена Захарова раскрыла свои планы на будущее Популярная актриса Елена Захарова относится к тем знаменитостям, которые не любят рассказывать о своей личной жизни.