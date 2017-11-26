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Селена Гомес снялась в новой фотосессии в довольно откровенном виде

Сегодня, 13:04
Этот год популярной певице Селене Гомес запомнится надолго, так как он был насыщен запоминающимися событиями.

Селена Гомес снялась в новой фотосессии в довольно откровенном виде
Исполнительница разорвала отношения с The Weeknd, снова начала встречаться с Джастином Бибером, выпустила новые песни, стала самой популярной персоной в Инстаграм, решилась на смену имиджа. Также недавно Селена была признана "Женщиной годы" по версии Billboard, чему и была посвящена ее новая фотосессия.

Селена Гомес снялась в новой фотосессии в довольно откровенном виде


Тогда еще Селена была брюнеткой и примерила образ готической красавицы, сделав яркий макияж. Певица надела на голое тело пиджак, в результате чего фотосессия получилась очень откровенной.

Селена Гомес снялась в новой фотосессии в довольно откровенном виде

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Ключевые слова: Селена Гомес

Количество просмотров: 1 495
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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