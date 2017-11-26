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Елена Захарова раскрыла свои планы на будущее

Сегодня, 13:28
Популярная актриса Елена Захарова относится к тем знаменитостям, которые не любят рассказывать о своей личной жизни.

Елена Захарова раскрыла свои планы на будущее
На днях же актриса решила сделать исключение и поделилась со своими поклонниками планами на будущее. Сейчас Елена находится в ожидании будущего ребенка, что должно случиться уже совсем скоро.

Елена Захарова раскрыла свои планы на будущее


«В ближайшее время я, безусловно, вижу себя мамой и женой. Очень люблю готовить, я вообще семейный человек. Другой вопрос, что не всегда все складывается тогда, когда бы мы хотели. Я считаю, что можно быть безумно успешным актером, но если ты приходишь в пустой дом, где тебя никто не встречает, это трагедия. Я так не хочу. Я настроена на семейную жизнь. Считаю, что профессия у меня есть, и я очень ее люблю, работа меня наполняет, спасает. Но любовь и семью никто не отменял», — рассказала Захарова.

Стоит отметить, что Елена долгое время скрывала свое интересное положение, но теперь уже заметно округлившийся живот невозможно спрятать под объемными нарядами.

Елена Захарова раскрыла свои планы на будущее

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Ключевые слова: Елена Захарова

Количество просмотров: 325
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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