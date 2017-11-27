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Паулина Андреева из-за высокого роста отказалась от мечты стать балериной

Сегодня, 09:17
Известная актриса Паулина Андреева является довольно успешной в профессиональном плане.

Паулина Андреева из-за высокого роста отказалась от мечты стать балериной
На днях девушка стала героиней программы "Смак", в котором рассказала о детских мечтах. Оказывается, она всегда хотела стать балериной, но из-за высокого роста мечту осуществить не удалось.

Паулина Андреева из-за высокого роста отказалась от мечты стать балериной


В школе Паулине досталась роль Пугалы из "Волшебника Изумрудного города", но она с полной ответственностью отнеслась даже к такой несерьезной роли.
«Главную героиню у нас могла сыграть только красавица-отличница. А у меня и внешность была нестандартная, и успеваемость средняя. Сказку ставили на английском, но реплик у меня было мало. Мама, конечно, переживала, что ее дочь играет Пугало, а мне было все равно. В подростковом возрасте комплексы имелись, но это быстро прошло», - признается актриса.

После школы Паулина поступила на факультет журналистики, но лишь спустя некоторое время поняла, что хочет быть актрисой.

Паулина Андреева из-за высокого роста отказалась от мечты стать балериной

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Ключевые слова: Паулина Андреева

Количество просмотров: 5 707
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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