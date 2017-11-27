Паулина Андреева из-за высокого роста отказалась от мечты стать балериной

На днях девушка стала героиней программы "Смак", в котором рассказала о детских мечтах. Оказывается, она всегда хотела стать балериной, но из-за высокого роста мечту осуществить не удалось.В школе Паулине досталась роль Пугалы из "Волшебника Изумрудного города", но она с полной ответственностью отнеслась даже к такой несерьезной роли.«Главную героиню у нас могла сыграть только красавица-отличница. А у меня и внешность была нестандартная, и успеваемость средняя. Сказку ставили на английском, но реплик у меня было мало. Мама, конечно, переживала, что ее дочь играет Пугало, а мне было все равно. В подростковом возрасте комплексы имелись, но это быстро прошло», - признается актриса.После школы Паулина поступила на факультет журналистики, но лишь спустя некоторое время поняла, что хочет быть актрисой.