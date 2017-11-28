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Настасью Самбурскую тепло приняли в семье мужа

Сегодня, 08:55
Недавно популярная актриса Настасья Самбурская сочеталась узами брака со своим возлюбленным, белорусским актером Кириллом Дыцевичем.

Настасью Самбурскую тепло приняли в семье мужа
Мама молодого человека рассказала о своем впечатлении о невестке. По словам Нины Владимировны, Настасья стала для нее как дочка.

Настасью Самбурскую тепло приняли в семье мужа


«С Настасьей мы давно знакомы, и в Москве виделись, и к нам ребята приезжали. Она хорошая, добрая девушка. Ее образ на телевидении ни о чем не говорит. Мы с мужем очень довольны невесткой, сын счастлив, ему хорошо, это видно по его глазам, а нам еще лучше. В путешествие молодожены обязательно поедут, они ведь так устают на съемках, я бы хотела, чтобы они отдохнули в теплых краях. С внуками пока не торопим: как молодые решат, так и будет. У нас всегда был прекрасный сын, теперь появилась и дочь», – поделилась женщина.

Ранее Настасья несколько раз сообщала о своем замужестве, но все это были просто шутки, и когда это случилось по правде, мало кто ей в начале поверил.

Настасью Самбурскую тепло приняли в семье мужа

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Ключевые слова: Настасья Самбурская

Количество просмотров: 7 514
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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