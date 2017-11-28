Турман вышла из дома с грязными волосами и без грамма макияжа. Несмотря на то что в естественном виде актриса выглядит прекрасно, немытые волосы испортили все впечатление.
Ума Турман ужаснула фанатов неухоженным видом
Сегодня, 10:34
Знаменитая актриса Ума Турман всегда отличалась собственным стилем и радовала общественность безукоризненным внешним видом.
Каждый ее выход на красную дорожку активно обсуждается в Сети, ведь актриса всегда выглядит просто потрясающе. Но недавно папарацци удалось запечатлеть Уму на улицах Нью-Йорка, и она удивила неухоженным внешним видом.
Турман вышла из дома с грязными волосами и без грамма макияжа. Несмотря на то что в естественном виде актриса выглядит прекрасно, немытые волосы испортили все впечатление.
Турман вышла из дома с грязными волосами и без грамма макияжа. Несмотря на то что в естественном виде актриса выглядит прекрасно, немытые волосы испортили все впечатление.
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Ключевые слова: Ума Турман
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Количество просмотров: 10 725
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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Автор фото: Instagram, GRAZIA
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