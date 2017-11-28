Ума Турман ужаснула фанатов неухоженным видом

Каждый ее выход на красную дорожку активно обсуждается в Сети, ведь актриса всегда выглядит просто потрясающе. Но недавно папарацци удалось запечатлеть Уму на улицах Нью-Йорка, и она удивила неухоженным внешним видом.Турман вышла из дома с грязными волосами и без грамма макияжа. Несмотря на то что в естественном виде актриса выглядит прекрасно, немытые волосы испортили все впечатление.