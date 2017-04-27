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Дмитрий Хворостовский номинирован на премию «Грэмми»

Вчера, 20:25
Сегодня в столице прошли похороны величайшего оперного певца Дмитрия Хворостовского, а из США пришла новость о номинации звезды на главную музыкальную премию планеты.

Дмитрий Хворостовский номинирован на премию «Грэмми»
Обладатель абсолютно уникального голоса и невероятного мужского обаяния, легендарный певец Дмитрий Хворостовский умер ранним утром 22 ноября. Ему было всего 55. Более двух лет он мужественно сражался с тяжелейшим заболеванием - раком мозга. Срок жизни, отведенный ему врачами, закончился в ноябре прошлого года. Но благодаря настоящему сибирскому здоровью и силе духа, Дмитрий отвоевал у смерти целый год и успел осуществить свою мечту - в начале июня он в очередной раз вернулся в родной Красноярск и, превозмогая боль, выступил на сцене. Его не остановила и травма руки - за несколько дней до концерта певец упал в Петербурге и порвал сухожилие, из-за чего правая рука оказалась практически обездвиженной.

Дмитрий Хворостовский номинирован на премию «Грэмми»


Последний выход Хворостовского на сцену состоялся в Австрии 22 июня - вместе с оперной певицей Аидой Гарифуллиной он исполнил композицию "Подмосковные вечера".

Дмитрий Хворостовский номинирован на премию «Грэмми»


Согласно завещанию певца, после вчерашней по-настоящему народной церемонии прощания в Концертном зале имени Чайковского, его тело было кремировано, а прах разделён на две части. Первая урна была захоронена сегодня на Новодевичьем кладбище столицы, вторая отправится в Красноярск, где власти уже обсуждают создание специального мемориального комплекса, посвященного звезде, где и будет установлена урна. У Дмитрия осталась супруга Флоранс и пятеро детей, двое из которых от первого брака, одна девочка также была удочерена в первом браке.

Дмитрий Хворостовский номинирован на премию «Грэмми»


Дмитрий Хворостовский номинирован на премию «Грэмми»


Дмитрий Хворостовский номинирован на премию «Грэмми»


Сегодня был назван список претендентов на престижную премию "Грэмми" - Хворостовский был номинирован за свой альбом "Вокальный цикл Свиридова: отчалившая Русь" - музыкант претендует на награду в категории "Лучший классический сольный вокальный альбом". Победители будут объявлены 28 января 2018 года.

Дмитрий Хворостовский номинирован на премию «Грэмми»


Дмитрий Хворостовский номинирован на премию «Грэмми»


Дмитрий Хворостовский номинирован на премию «Грэмми»


Дмитрий Хворостовский номинирован на премию «Грэмми»

← Ума Турман ужаснула фанатов неухоженн...

Ключевые слова: Дмитрий Хворостовский

Количество просмотров: 9 074
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, youtube.com

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