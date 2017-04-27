Дмитрий Хворостовский номинирован на премию «Грэмми»

Обладатель абсолютно уникального голоса и невероятного мужского обаяния, легендарный певец Дмитрий Хворостовский умер ранним утром 22 ноября. Ему было всего 55. Более двух лет он мужественно сражался с тяжелейшим заболеванием - раком мозга. Срок жизни, отведенный ему врачами, закончился в ноябре прошлого года. Но благодаря настоящему сибирскому здоровью и силе духа, Дмитрий отвоевал у смерти целый год и успел осуществить свою мечту - в начале июня он в очередной раз вернулся в родной Красноярск и, превозмогая боль, выступил на сцене. Его не остановила и травма руки - за несколько дней до концерта певец упал в Петербурге и порвал сухожилие, из-за чего правая рука оказалась практически обездвиженной.Последний выход Хворостовского на сцену состоялся в Австрии 22 июня - вместе с оперной певицей Аидой Гарифуллиной он исполнил композицию "Подмосковные вечера".Согласно завещанию певца, после вчерашней по-настоящему народной церемонии прощания в Концертном зале имени Чайковского, его тело было кремировано, а прах разделён на две части. Первая урна была захоронена сегодня на Новодевичьем кладбище столицы, вторая отправится в Красноярск, где власти уже обсуждают создание специального мемориального комплекса, посвященного звезде, где и будет установлена урна. У Дмитрия осталась супруга Флоранс и пятеро детей, двое из которых от первого брака, одна девочка также была удочерена в первом браке.Сегодня был назван список претендентов на престижную премию "Грэмми" - Хворостовский был номинирован за свой альбом "Вокальный цикл Свиридова: отчалившая Русь" - музыкант претендует на награду в категории "Лучший классический сольный вокальный альбом". Победители будут объявлены 28 января 2018 года.