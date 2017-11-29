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Меган Маркл поведала об истинных причинах, из-за которых решила бросить актерство

Сегодня, 09:59
Несколько дней назад появилось официальное подтверждение того, что принц Гарри обручился со своей возлюбленной, актрисой Меган Маркл.

Меган Маркл поведала об истинных причинах, из-за которых решила бросить актерство
На днях Меган призналась, как пришла к решению бросить актерскую карьеру. По словам самой девушки, она хочет полностью сосредоточиться на благотворительности.

Меган Маркл поведала об истинных причинах, из-за которых решила бросить актерство


«Теперь у меня будет больше энергии для других не менее важных дел. Я не считаю это концом, скорее просто переменами и новой главой моей жизни. Над сериалом мы проработали семь лет, мне повезло быть в этом проекте. Когда мы отсняли сотый эпизод, я поняла, что теперь моя работа в этой команде закончена и настало время быть в семейной команде вместе с Гарри», - сообщила Меган.

Стоит отметить, что молодые люди встречались около года, а об их помолвке уже давно ходили слухи, но вот лишь недавно Кенсингтонский дворец объявил об этом официально.

Меган Маркл поведала об истинных причинах, из-за которых решила бросить актерство

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Ключевые слова: Меган Маркл, принц Гарри

Количество просмотров: 3 224
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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