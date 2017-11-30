Ольга Орлова была раскритикована зрителями за свою работу на "Доме-2"

Многие фанаты реалити-шоу до сих пор не могут принять Ольгу в качестве ведущей и часто критикуют ее работу на проекте. На днях телеведущая решила ответить недоброжелателям.«Ваши требования и качания прав можете оставить для своих друзей и близких! У каждого шоу есть свои правила, которым, в частности, подчиняются и ведущие. Всегда будут недовольные, когда кто-то будет покидать проект. Всегда есть те, кто за и против того или иного участника. Бессмысленно писать гневные сообщения, потому что ход событий уже не изменить. Конкретно в этот раз в эфир не попала полная картина происходящего, потому что участницы вели себя слишком неприлично. В том числе и за это они покинули телепроект», – заявила Ольга.Орлова в одном из интервью призналась, что предложение ей сделали продюсеры проекты, и она, недолго думая, решила ответить согласием.