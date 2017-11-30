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Ольга Орлова была раскритикована зрителями за свою работу на "Доме-2"

Сегодня, 09:05
Весной поклонники телепроекта "Дом-2" были удивлены, узнав, что к числу ведущих присоединится певица Ольга Орлова.

Ольга Орлова была раскритикована зрителями за свою работу на "Доме-2"
Многие фанаты реалити-шоу до сих пор не могут принять Ольгу в качестве ведущей и часто критикуют ее работу на проекте. На днях телеведущая решила ответить недоброжелателям.

Ольга Орлова была раскритикована зрителями за свою работу на "Доме-2"


«Ваши требования и качания прав можете оставить для своих друзей и близких! У каждого шоу есть свои правила, которым, в частности, подчиняются и ведущие. Всегда будут недовольные, когда кто-то будет покидать проект. Всегда есть те, кто за и против того или иного участника. Бессмысленно писать гневные сообщения, потому что ход событий уже не изменить. Конкретно в этот раз в эфир не попала полная картина происходящего, потому что участницы вели себя слишком неприлично. В том числе и за это они покинули телепроект», – заявила Ольга.

Орлова в одном из интервью призналась, что предложение ей сделали продюсеры проекты, и она, недолго думая, решила ответить согласием.

Ольга Орлова была раскритикована зрителями за свою работу на "Доме-2"

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Ключевые слова: Ольга Орлова, Дом 2

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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