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Алена Водонаева набросилась с критикой на семью Аршавиных

Сегодня, 10:16
Некоторое время назад Алиса и Андрей Аршавины готовились к разводу, и это активно обсуждалось в Сети.

Алена Водонаева набросилась с критикой на семью Аршавиных
Но позже в одном из интервью Андрей попросил перед супругой прощения, и она решила дать ему второй шанс. Алена Водонаева решила высказать свою точку зрения касательно данной ситуации.

Алена Водонаева набросилась с критикой на семью Аршавиных


«Недавно в прессе появилась информация о том, что жена Андрея Аршавина, узнав об изменах супруга, бросила его! Сказала - не прощу! Я возрадовалась. Меня гордость обуяла за характер, позицию и самоуважение. Подумала - вот это женщина! Молодец, знает себе цену. Не бледная моль, которая, как большинство представительниц прекрасного пола в подобных ситуациях, прожевала, съела и простила», - заявила Алена.

По словам Водонаевой, она не понимает тех жен, которые прощают неверных мужей, и обратилась к представительницам прекрасной половины, чтобы они ни в коем случае не давали второй шанс предавшим возлюбленным.

Алена Водонаева набросилась с критикой на семью Аршавиных

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Ключевые слова: Алена Водонаева, Андрей Аршавин

Количество просмотров: 22 503
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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