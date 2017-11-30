Алена Водонаева набросилась с критикой на семью Аршавиных

Но позже в одном из интервью Андрей попросил перед супругой прощения, и она решила дать ему второй шанс. Алена Водонаева решила высказать свою точку зрения касательно данной ситуации.«Недавно в прессе появилась информация о том, что жена Андрея Аршавина, узнав об изменах супруга, бросила его! Сказала - не прощу! Я возрадовалась. Меня гордость обуяла за характер, позицию и самоуважение. Подумала - вот это женщина! Молодец, знает себе цену. Не бледная моль, которая, как большинство представительниц прекрасного пола в подобных ситуациях, прожевала, съела и простила», - заявила Алена.По словам Водонаевой, она не понимает тех жен, которые прощают неверных мужей, и обратилась к представительницам прекрасной половины, чтобы они ни в коем случае не давали второй шанс предавшим возлюбленным.