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Анна Старшенбаум сообщила, почему сама решила рассказать о разводе

Сегодня, 10:23
Этим лето распался брак актерской семьи Анны Старшенбаум и Алексея Бардукова.

Анна Старшенбаум сообщила, почему сама решила рассказать о разводе
Супруги состояли в официальном браке несколько лет, и у них подрастает общий сын Иван. Анна сама решила сообщить о разводе и на днях рассказала, почему не стала скрывать проблемы в семье.

Анна Старшенбаум сообщила, почему сама решила рассказать о разводе


«Я написала этот пост, потому что Леша попросил об этом. Наверно, сама бы просто промолчала. Но Леша сказал, что если все будут думать, что мы вместе, а потом через какое-то время у нас начнутся отношения с другими людьми, это будет выглядеть некрасиво. Моим заявлением мы расставили все точки над «i», пусть все знают, что мы больше не в браке», - поделилась актриса.

Несмотря на то, что сын пары живет с мамой, отец часто общается и видится со своим наследником, поэтому Иван нисколько не чувствует себя обделенным вниманием родителей.

Анна Старшенбаум сообщила, почему сама решила рассказать о разводе

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Ключевые слова: Анна Старшенбаум

Количество просмотров: 1 482
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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