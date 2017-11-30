Анна Старшенбаум сообщила, почему сама решила рассказать о разводе

Супруги состояли в официальном браке несколько лет, и у них подрастает общий сын Иван. Анна сама решила сообщить о разводе и на днях рассказала, почему не стала скрывать проблемы в семье.«Я написала этот пост, потому что Леша попросил об этом. Наверно, сама бы просто промолчала. Но Леша сказал, что если все будут думать, что мы вместе, а потом через какое-то время у нас начнутся отношения с другими людьми, это будет выглядеть некрасиво. Моим заявлением мы расставили все точки над «i», пусть все знают, что мы больше не в браке», - поделилась актриса.Несмотря на то, что сын пары живет с мамой, отец часто общается и видится со своим наследником, поэтому Иван нисколько не чувствует себя обделенным вниманием родителей.