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Лера Козлова впервые отреагировала на слухи о воссоединении группы "Ранетки"

Сегодня, 10:38
Более десяти лет назад среди молодежи была очень популярна группа "Ранетки", которая состояла из пяти девушек.

Лера Козлова впервые отреагировала на слухи о воссоединении группы "Ранетки"
Около месяца назад одна из девушек заявила о том, что группа снова воссоединится и вернется на сцену. Лера Козлова отреагировала на данный слух и заявила, что никакое предложение о возвращении в группу не получала.

Лера Козлова впервые отреагировала на слухи о воссоединении группы "Ранетки"


«Это неправда, я не знаю, кто эти слухи запустил. У нас коллектив группы «Ранетки» разделился на две части: Аня с Наташей и мы с девчонками. Речи о том, чтобы воссоединиться не идет. Мы с девчонками с Аней и Наташей, не общаемся. Очень много всего за время работы в коллективе произошло, мы просто поняли, что разные люди. И не хочется ничего продолжать вместе делать», - заявила Лера.

Напомним, что несколько лет Козлова была солисткой группы 5sta Family, но недавно приняла решение уйти из коллектива и пока ей не поступало никаких предложений вернуться в "Ранетки".

Лера Козлова впервые отреагировала на слухи о воссоединении группы "Ранетки"

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Ключевые слова: Лера Козлова, Ранетки

Количество просмотров: 1 768
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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