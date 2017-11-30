Лера Козлова впервые отреагировала на слухи о воссоединении группы "Ранетки"

«Это неправда, я не знаю, кто эти слухи запустил. У нас коллектив группы «Ранетки» разделился на две части: Аня с Наташей и мы с девчонками. Речи о том, чтобы воссоединиться не идет. Мы с девчонками с Аней и Наташей, не общаемся. Очень много всего за время работы в коллективе произошло, мы просто поняли, что разные люди. И не хочется ничего продолжать вместе делать», - заявила Лера.
Напомним, что несколько лет Козлова была солисткой группы 5sta Family, но недавно приняла решение уйти из коллектива и пока ей не поступало никаких предложений вернуться в "Ранетки".