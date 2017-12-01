Актриса Аделина Шарипова стала украшением мужского журнала FHM

Фотосессия проходила на улицах одного из самых красивых городов Франции - Каннах.Съемка получилась сексуальной и чувственной.В интервью изданию Аделина рассказала о своей карьере и мечте сыграть девушку Бонда, а также о своей роли в сериале «Большие деньги» на Первом канале, который вышел на экраны. Это 12-серийная криминальная мелодрама о народных умельцах-фальшивомонетчиках, где Аделина играет подругу одного из бандитов."Это был интересный опыт работы с одним из лучших российских режиссеров (Марк Горобец) и в звездном составе российских актеров. Я многому у них научилась и очень рада, что сериал успел полюбиться российскому зрителю и думаю что нам ждет 2 сезон этой захватывающей детективной истории"- прокомментировала свое участие в сериале Аделина Шарипова.С удовольствием посмотрим и сериал и на красавицу Аделину.