Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Актриса Аделина Шарипова стала украшением мужского журнала FHM

Сегодня, 14:52
Актриса Аделина Шарипова была приглашена украсить рождественский голландский номер популярного журнала FHM.

Актриса Аделина Шарипова стала украшением мужского журнала FHM


Фотосессия проходила на улицах одного из самых красивых городов Франции - Каннах.

Актриса Аделина Шарипова стала украшением мужского журнала FHM


Съемка получилась сексуальной и чувственной.

Актриса Аделина Шарипова стала украшением мужского журнала FHM


Актриса Аделина Шарипова стала украшением мужского журнала FHM


В интервью изданию Аделина рассказала о своей карьере и мечте сыграть девушку Бонда, а также о своей роли в сериале «Большие деньги» на Первом канале, который вышел на экраны. Это 12-серийная криминальная мелодрама о народных умельцах-фальшивомонетчиках, где Аделина играет подругу одного из бандитов.

"Это был интересный опыт работы с одним из лучших российских режиссеров (Марк Горобец) и в звездном составе российских актеров. Я многому у них научилась и очень рада, что сериал успел полюбиться российскому зрителю и думаю что нам ждет 2 сезон этой захватывающей детективной истории"

- прокомментировала свое участие в сериале Аделина Шарипова.

Актриса Аделина Шарипова стала украшением мужского журнала FHM


С удовольствием посмотрим и сериал и на красавицу Аделину.

Актриса Аделина Шарипова стала украшением мужского журнала FHM


Актриса Аделина Шарипова стала украшением мужского журнала FHM


Актриса Аделина Шарипова стала украшением мужского журнала FHM


Актриса Аделина Шарипова стала украшением мужского журнала FHM

← Александр Кержаков с размахом отпразд... Участница проекта Голос Lilit выпустила ... →

Ключевые слова: Аделина Шарипова

Количество просмотров: 5 317
Автор: Mysha

Автор фото: журнал FHM

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Стройняшка Аделина Шарипова покорила мужской журнал Maxim
Аделина Шарипова стала «девушкой месяца» по мнению мужчин GQ
Модель Аделина Шарипова снялась в горячей фотосессии для журнала FHM
Аделина Шарипова модель
Самое популярное за неделю
Комментарии

Актриса Аделина Шарипова стала украшением мужского журнала FHM Актриса Аделина Шарипова была приглашена украсить рождественский голландский номер популярного журнала FHM.
Александр Кержаков с размахом отпраздновал 35-летие На днях день рождения отмечал известный футболист Александр Кержаков, которому исполнилось 35 лет.
Наталья Водянова поделилась совместными фотографиями с мамой Наталья Водянова смогла добиться больших высот в профессиональной карьере, помимо этого она является счастливой мамой пятерых детей.
Бруклин Бекхэм и Хлоя Морец впервые после слухов о свадьбе вышли в свет Некоторое время назад появилась информация о том, что старший сын звездной четы Бруклин Бекхэм преподнес своей возлюбленной, актрисе Хлое Морец, кольцо со своими инициалами.
Юлия Ковальчук показала снимки с провокационной фотосессии Всего полтора месяца назад в семье популярной певицы Юлии Ковальчук случилось радостное событие, она подарила своему супругу Алексею Чумакову очаровательную дочку.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.