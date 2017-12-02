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Юлия Савичева обратилась к Ольге Бузовой, поддержав ее

Сегодня, 13:14
Известная певица Юлия Савичева на целый год взяла паузу в музыкальной карьере, но продолжала интересоваться новостями в российском шоу-бизнесе.

Юлия Савичева обратилась к Ольге Бузовой, поддержав ее
Юлия признается, что когда впервые услышала о том, что Ольга Бузова начала сольную карьеру, скептически отнеслась к этому. Но после того как увидела выступление Ольги "в живую", изменила свое мнение.

Юлия Савичева обратилась к Ольге Бузовой, поддержав ее


«Когда я увидела около года назад, что Оля начала петь, я, честно вам скажу, отнеслась к этому очень скептически. Я пыталась вслушиваться в ноты, подачу, вокал. Не услышав особых прорывов, я улыбнулась и забыла об услышанном. Пока не увидела ее лайв. Она по-настоящему верит в то, что делает, к тому же, говорят, она страшный трудоголик, как бы и кто не относился к ней лично, ее музыке и вокальным данным, — сообщила Савичева. — Я всегда говорю: будь такой, какая ты есть, не притворяйся, люби свое дело и много работай. Зрители и слушатели особенно чувствуют фальшь, их нельзя купить. Оля – очень яркий пример искренности, подтверждающий мои слова. Могу только пожелать ей не останавливаться на достигнутом и продолжать дальше радовать своих слушателей!»

Напомним, что до сих пор бешеная популярность Бузовой не дает покоя многим российским знаменитостям, некоторые набрасываются на нее с жесткой критикой, другие же, наоборот, поддерживают.

Юлия Савичева обратилась к Ольге Бузовой, поддержав ее

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Ключевые слова: Юлия Савичева, Ольга Бузова

Количество просмотров: 3 042
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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