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Светлана Сорокина стала неузнаваемой

Вчера, 12:58
В свое время телеведущая Светлана Сорокина была очень популярна, но в последнее время о ней ничего не слышно.

Светлана Сорокина стала неузнаваемой
На днях в микроблоге Арины Шараповой появилась фотография, на которой она запечатлена со своими коллегами. Если бы Арина не подписала фотографию, то фанаты и не догадались бы, что рядом с ней позирует Светлана Сорокина.

Светлана Сорокина стала неузнаваемой


«Ну вот, наконец повидались со Сеетланой Сорокиной», - написала под фото Арина.

Подписчики засыпали звезду комментариями, стараясь узнать, куда же она пропала, и признались, что сейчас на телевидении не хватает таких ведущих, как Светлана.

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Ключевые слова: Светлана Сорокина

Количество просмотров: 17 407
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Gursesintour.com

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