Светлана Сорокина стала неузнаваемой

В свое время телеведущая Светлана Сорокина была очень популярна, но в последнее время о ней ничего не слышно.

На днях в микроблоге Арины Шараповой появилась фотография, на которой она запечатлена со своими коллегами. Если бы Арина не подписала фотографию, то фанаты и не догадались бы, что рядом с ней позирует Светлана Сорокина.«Ну вот, наконец повидались со Сеетланой Сорокиной», - написала под фото Арина.Подписчики засыпали звезду комментариями, стараясь узнать, куда же она пропала, и признались, что сейчас на телевидении не хватает таких ведущих, как Светлана.