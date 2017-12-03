Светлана Сорокина стала неузнаваемой

На днях в микроблоге Арины Шараповой появилась фотография, на которой она запечатлена со своими коллегами. Если бы Арина не подписала фотографию, то фанаты и не догадались бы, что рядом с ней позирует Светлана Сорокина.
«Ну вот, наконец повидались со Сеетланой Сорокиной», - написала под фото Арина.
Подписчики засыпали звезду комментариями, стараясь узнать, куда же она пропала, и признались, что сейчас на телевидении не хватает таких ведущих, как Светлана.
Ключевые слова: Светлана Сорокина
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, Gursesintour.com
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