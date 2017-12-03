Ольгу Рапунцель обвинили в том, что она специально разыгрывает спектакль с разводом

По мнению других участников шоу, Ольга договорилась со своим мужем и специально разыгрывает спекталь с разводом. Таким образом, супруги пытаются подзаработать денег за счет обсуждения их имен."Коллектив, который ее давно знает, говорит, что у них договорняк с Димой. Я считаю так же, но думаю, что это какая-то пьеса. Может быть, у них и была ссора когда-то давно, и он ее как-то даже толкал, но потом они помирились и никому не сказали. И просто эту ситуацию так преподнесли, что, мол, разводятся. Подписчики растут, деньги платят.Они встречаются, гуляют по торговым центрам, он ее кормит. Все говорят, что, скорее всего, он скоро придет на проект", - признается один из участников Кирилл Щетинин.Стоит отметить, что и беременность Ольги многие считают игрой и обвиняют ее в том, что она носит накладной живот, притворяясь беременной.