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Ольгу Рапунцель обвинили в том, что она специально разыгрывает спектакль с разводом

Вчера, 13:06
Взаимоотношения беременной участницы главной телестройки страны Ольги Рапунцель со своим мужем Дмитрием Дмитренко не дают покоя многим.

Ольгу Рапунцель обвинили в том, что она специально разыгрывает спектакль с разводом
По мнению других участников шоу, Ольга договорилась со своим мужем и специально разыгрывает спекталь с разводом. Таким образом, супруги пытаются подзаработать денег за счет обсуждения их имен.

Ольгу Рапунцель обвинили в том, что она специально разыгрывает спектакль с разводом


"Коллектив, который ее давно знает, говорит, что у них договорняк с Димой. Я считаю так же, но думаю, что это какая-то пьеса. Может быть, у них и была ссора когда-то давно, и он ее как-то даже толкал, но потом они помирились и никому не сказали. И просто эту ситуацию так преподнесли, что, мол, разводятся. Подписчики растут, деньги платят.

Ольгу Рапунцель обвинили в том, что она специально разыгрывает спектакль с разводом


Они встречаются, гуляют по торговым центрам, он ее кормит. Все говорят, что, скорее всего, он скоро придет на проект", - признается один из участников Кирилл Щетинин.

Стоит отметить, что и беременность Ольги многие считают игрой и обвиняют ее в том, что она носит накладной живот, притворяясь беременной.

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Ключевые слова: Ольга Рапунцель

Количество просмотров: 31 356
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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