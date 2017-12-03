Ольгу Рапунцель обвинили в том, что она специально разыгрывает спектакль с разводом

"Коллектив, который ее давно знает, говорит, что у них договорняк с Димой. Я считаю так же, но думаю, что это какая-то пьеса. Может быть, у них и была ссора когда-то давно, и он ее как-то даже толкал, но потом они помирились и никому не сказали. И просто эту ситуацию так преподнесли, что, мол, разводятся. Подписчики растут, деньги платят.
Они встречаются, гуляют по торговым центрам, он ее кормит. Все говорят, что, скорее всего, он скоро придет на проект", - признается один из участников Кирилл Щетинин.
Стоит отметить, что и беременность Ольги многие считают игрой и обвиняют ее в том, что она носит накладной живот, притворяясь беременной.