Иосиф Кобзон высказался с жесткой критикой о проекте "Голос"

Фестиваль также посетил и 80-летний певец Иосиф Кобзон, который за кулисами пообщался с журналистами. Артист критично высказался о популярном телепроекте "Голос".«Я не люблю слово «талант». Мы все рождаемся талантливыми. И дело не в образованности артиста. Алла Борисовна Пугачева начинала и стала талантливой певицей, когда была еще малообразованной в музыкальном плане. Это потом она закончила училище и институт. Образование музыкальное, конечно же, необходимо. А талант?Вы знаете, я очень не люблю программу «Голос». Они там обезьянничают, они пародируют шлягеры зарубежные, а я хочу слышать исполнителей, которые поют русские песни. Талантливых ребят, конечно же, много. Рекламировать себя тяжело. Концертов сейчас у артистов мало. Мне обидно, что не слышно выпускников «Фабрики звезд-7» и шоу «Голос», - считает Иосиф Давыдович.По мнению Кобзона, сегодня чтобы стать звездой не обязательно обладать уникальным голосом, достаточно быть просто харизматичным человеком.