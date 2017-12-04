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Иосиф Кобзон высказался с жесткой критикой о проекте "Голос"

Сегодня, 11:05
На днях состоялась ежегодная вручение премии "Песня года", на котором собралось огромное количество представителей российского шоу-бизнеса.

Иосиф Кобзон высказался с жесткой критикой о проекте "Голос"
Фестиваль также посетил и 80-летний певец Иосиф Кобзон, который за кулисами пообщался с журналистами. Артист критично высказался о популярном телепроекте "Голос".

Иосиф Кобзон высказался с жесткой критикой о проекте "Голос"


«Я не люблю слово «талант». Мы все рождаемся талантливыми. И дело не в образованности артиста. Алла Борисовна Пугачева начинала и стала талантливой певицей, когда была еще малообразованной в музыкальном плане. Это потом она закончила училище и институт. Образование музыкальное, конечно же, необходимо. А талант?

Иосиф Кобзон высказался с жесткой критикой о проекте "Голос"


Вы знаете, я очень не люблю программу «Голос». Они там обезьянничают, они пародируют шлягеры зарубежные, а я хочу слышать исполнителей, которые поют русские песни. Талантливых ребят, конечно же, много. Рекламировать себя тяжело. Концертов сейчас у артистов мало. Мне обидно, что не слышно выпускников «Фабрики звезд-7» и шоу «Голос», - считает Иосиф Давыдович.

По мнению Кобзона, сегодня чтобы стать звездой не обязательно обладать уникальным голосом, достаточно быть просто харизматичным человеком.

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Ключевые слова: Иосиф Кобзон, Голос

Количество просмотров: 6 682
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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