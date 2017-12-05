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Рита Дакота мучается от страшных болей после родов

Сегодня, 10:09
Популярная певица и композитор Рита Дакота часто делится со своими подписчиками новостями из личной жизни, чему поклонники конечно же безмерно рады.

Рита Дакота мучается от страшных болей после родов
На днях в микроблоге девушки появился довольно откровенный пост, в котором она рассказала о страданиях, которые была вынуждена терпеть после рождения долгожданной дочки.

Рита Дакота мучается от страшных болей после родов


«Я в больничке и реву (внимание) от боли. Я вообще никогда не реву, и уж тем более от боли. Меня пугали невыносимой болью в родах, но мои достаточно терпимые 15 часов в схватках без эпилуралки в сравнение не идут с этим чудо-экспириенсом в моей жизни. Сиськи.

Рита Дакота мучается от страшных болей после родов


Почему никто не предупредил меня, что бывает НАСТОЛЬКО сложно, и по итогу ещё и опасно для жизни, если не быть во всеоружии. Моя идеально протекавшая беременность и крутые, совсем не жуткие (как я рисовала себе в голове) роды тупо не дали мне шанса предположить, что после может быть что-то сложное/страшное/болючее/адское», - призналась Дакота.

Стоит отметить, что в конце октября в семье исполнительницы и ее супруга, актера и музыканта Влада Соколовского, родилась очаровательная дочка, которую молодые родители назвали Мией.

Рита Дакота мучается от страшных болей после родов

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Ключевые слова: Рита Дакота

Количество просмотров: 8 814
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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