Рита Дакота мучается от страшных болей после родов

На днях в микроблоге девушки появился довольно откровенный пост, в котором она рассказала о страданиях, которые была вынуждена терпеть после рождения долгожданной дочки.«Я в больничке и реву (внимание) от боли. Я вообще никогда не реву, и уж тем более от боли. Меня пугали невыносимой болью в родах, но мои достаточно терпимые 15 часов в схватках без эпилуралки в сравнение не идут с этим чудо-экспириенсом в моей жизни. Сиськи.Почему никто не предупредил меня, что бывает НАСТОЛЬКО сложно, и по итогу ещё и опасно для жизни, если не быть во всеоружии. Моя идеально протекавшая беременность и крутые, совсем не жуткие (как я рисовала себе в голове) роды тупо не дали мне шанса предположить, что после может быть что-то сложное/страшное/болючее/адское», - призналась Дакота.Стоит отметить, что в конце октября в семье исполнительницы и ее супруга, актера и музыканта Влада Соколовского, родилась очаровательная дочка, которую молодые родители назвали Мией.