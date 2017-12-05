Певица Виктория Ланевская презентовала трогательную композицию "Верю"

«Каждый из нас живет с верой в душе. Мы верим в Бога, в Любовь, в знаки и Судьбу... Моя новая песня очень долго ждала своего часа, впервые я исполнила ее на своём выпускном в Щукинском училище и сорвала овации всех присутствующих, после чего долго не могла настроиться и записать ее в студии, а записав - не могла подобрать дату для выпуска... Сегодня я дарю свою песню «Верю» всем без исключения и пусть Любовь будет сильнее всех жизненных преград и невзгод!»- рассказала Виктория.Песня «Верю» нежной Виктории Ланевской уже в сети. Предлагаем послушать её чуть ниже: