Певица Виктория Ланевская презентовала трогательную композицию "Верю"

Певица и актриса Виктория Ланевская дарит своим слушателям свою новую трогательную песню «Верю».
«Каждый из нас живет с верой в душе. Мы верим в Бога, в Любовь, в знаки и Судьбу... Моя новая песня очень долго ждала своего часа, впервые я исполнила ее на своём выпускном в Щукинском училище и сорвала овации всех присутствующих, после чего долго не могла настроиться и записать ее в студии, а записав - не могла подобрать дату для выпуска... Сегодня я дарю свою песню «Верю» всем без исключения и пусть Любовь будет сильнее всех жизненных преград и невзгод!»
- рассказала Виктория.
Песня «Верю» нежной Виктории Ланевской уже в сети. Предлагаем послушать её чуть ниже:
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