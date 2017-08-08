Меган писала возмущенные письма чиновникам, и в итоге дошла до Хиллари Клинтон, бывшей в ту пору первой леди. Съемочная группа записала ролик с требованием Маркл убрать из рекламы слово "женщины". И она добилась своего - фраза стала звучать так: "люди по всей стране борются с жирными кастрюлями и сковородами".
В сети появилось фото Меган Маркл в 11-летнем возрасте
Сегодня, 20:55
Будущая невеста принца Гарри актриса Меган Маркл засветилась в рекламном ролике 90-х годов.
На прошлой неделе мир облетела новость о помолвке принца Гарри и его избранницы, американки Меган Маркл. В сети всплыла история участия Меган в любопытном ролике - тогда ей было 11, но она уже отстаивала права женщин. Юную Маркл возмутила реклама средства для мытья посуды, в котором среди прочего звучала фраза "женщины по всей стране борются с жирными кастрюлями и сковородами". Разумеется, это автоматически указывало на то, что мытьё посуды - исключительно женское дело.
Меган писала возмущенные письма чиновникам, и в итоге дошла до Хиллари Клинтон, бывшей в ту пору первой леди. Съемочная группа записала ролик с требованием Маркл убрать из рекламы слово "женщины". И она добилась своего - фраза стала звучать так: "люди по всей стране борются с жирными кастрюлями и сковородами".
Меган писала возмущенные письма чиновникам, и в итоге дошла до Хиллари Клинтон, бывшей в ту пору первой леди. Съемочная группа записала ролик с требованием Маркл убрать из рекламы слово "женщины". И она добилась своего - фраза стала звучать так: "люди по всей стране борются с жирными кастрюлями и сковородами".
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Ключевые слова: Меган Маркл
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Количество просмотров: 6 110
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, daily mail, youtube
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Автор фото: instagram, daily mail, youtube
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