Лиза Кудроу выглядит как 20 лет назад

На вечере также появилась и знаменитая актриса Лиза Кудроу, которая полюбилась зрителям после съемок в нашумевшем сериале "Друзья". Актриса привлекла на себя внимание всех присутствующих.И это неудивительно, так как в свои 54 года Лиза выглядит такой же, какой была во время съемок в проекте 20 лет назад. Такое чувство, что женщина перестала стареть.Лиза для выхода в свет выбрала черный комбинезон на пуговицах, который отлично сидел на ее стройной фигуре.