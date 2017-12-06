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Лиза Кудроу выглядит как 20 лет назад

Сегодня, 09:28
На днях в Беверли-Хиллз состоялось светское мероприятие благотворительного фонда The Trevor Project, который посетили многие мировые знаменитости.

Лиза Кудроу выглядит как 20 лет назад
На вечере также появилась и знаменитая актриса Лиза Кудроу, которая полюбилась зрителям после съемок в нашумевшем сериале "Друзья". Актриса привлекла на себя внимание всех присутствующих.

Лиза Кудроу выглядит как 20 лет назад


И это неудивительно, так как в свои 54 года Лиза выглядит такой же, какой была во время съемок в проекте 20 лет назад. Такое чувство, что женщина перестала стареть.

Лиза для выхода в свет выбрала черный комбинезон на пуговицах, который отлично сидел на ее стройной фигуре.

Лиза Кудроу выглядит как 20 лет назад

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Ключевые слова: Лиза Кудроу

Количество просмотров: 6 136
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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