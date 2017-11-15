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Джорджина Родригес впервые снялась в фотосессии с новорожденной дочкой

Вчера, 21:30
Возлюбленная знаменитого футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала о жизни со звездой и детях.

Джорджина Родригес впервые снялась в фотосессии с новорожденной дочкой
Напомним, что Криштиану и его спутница воспитывают четверых детей, младшая девочка является их первым совместным ребенком. Малышка, получившая двойное имя Алана Мартина, родилась почти месяц назад. Счастливый папа ранее уже опубликовал очаровательный снимок с дочкой в своём блоге.

Джорджина Родригес впервые снялась в фотосессии с новорожденной дочкой


Джорджина согласилась на первую в жизни Аланы фотосессию для глянцевого издания. Сообщается, что кадры были сделаны всего через несколько дней после родов. Пока в сети появилось только фото обложки.

Джорджина Родригес впервые снялась в фотосессии с новорожденной дочкой


Среди прочего Родригес поведала, что ей с Криштиану с трудом дался поиск имени для девочки - поэтому первое имя выбрал Роналду, а второе сама Джорджина. Девушка отметила, что сейчас они очень много времени посвящают детям, однако не забывают о своих отношениях - роман с футболистом Джорджина называет не иначе, как "очень красивым и счастливым". Поклонникам осталось только дождаться скорой свадьбы.

Джорджина Родригес впервые снялась в фотосессии с новорожденной дочкой


Джорджина Родригес впервые снялась в фотосессии с новорожденной дочкой


Джорджина Родригес впервые снялась в фотосессии с новорожденной дочкой

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Ключевые слова: Джорджина Родригес, Криштиану Роналду

Количество просмотров: 11 882
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, ihola

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