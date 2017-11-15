Джорджина Родригес впервые снялась в фотосессии с новорожденной дочкой

Джорджина согласилась на первую в жизни Аланы фотосессию для глянцевого издания. Сообщается, что кадры были сделаны всего через несколько дней после родов. Пока в сети появилось только фото обложки.
Среди прочего Родригес поведала, что ей с Криштиану с трудом дался поиск имени для девочки - поэтому первое имя выбрал Роналду, а второе сама Джорджина. Девушка отметила, что сейчас они очень много времени посвящают детям, однако не забывают о своих отношениях - роман с футболистом Джорджина называет не иначе, как "очень красивым и счастливым". Поклонникам осталось только дождаться скорой свадьбы.