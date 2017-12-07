Елена Летучая разместила редкую детскую фотографию

На днях, 5 декабря, день рождения отмечала известная телеведущая Елена Летучая, которой исполнилось 39 лет.
В честь этого дня женщина решила поделиться со своими подписчиками редкой фотографией себя в детстве. В подписи к снимку она поблагодарила своих родителей.
«Мамочка и Папочка поздравляю Вас! Я надеюсь Вы мной гордитесь! Я люблю Вас безмерно. И огромное спасибо Всем кто поздравил нас сегодня!» — сообщила Елена.
Стоит отметить, что Летучая стала известной, став ведущей программы "Ревизорро" на "Пятнице!", но недавно перешла на Первый канал со своим проектом "Летучий отряд".
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