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Елена Летучая разместила редкую детскую фотографию

Сегодня, 08:53
На днях, 5 декабря, день рождения отмечала известная телеведущая Елена Летучая, которой исполнилось 39 лет.

Елена Летучая разместила редкую детскую фотографию
В честь этого дня женщина решила поделиться со своими подписчиками редкой фотографией себя в детстве. В подписи к снимку она поблагодарила своих родителей.

Елена Летучая разместила редкую детскую фотографию


«Мамочка и Папочка поздравляю Вас! Я надеюсь Вы мной гордитесь! Я люблю Вас безмерно. И огромное спасибо Всем кто поздравил нас сегодня!» — сообщила Елена.

Стоит отметить, что Летучая стала известной, став ведущей программы "Ревизорро" на "Пятнице!", но недавно перешла на Первый канал со своим проектом "Летучий отряд".

Елена Летучая разместила редкую детскую фотографию

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Ключевые слова: Елена Летучая

Количество просмотров: 1 755
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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