Будущую модель воспитывали родственники, а ее мама в это время покоряла Голливуд в качестве танцовщицы. Долгое время Наоми таила обиду на свою маму, но теперь у них очень теплые отношения.
Наоми Кэмпбелл удивила сходством со своей мамой
Сегодня, 09:27
На днях знаменитая модель Наоми Кэмпбелл посетила светское мероприятие, причем она появилась не одна, а в компании своей мамы, 66-летней Валери Моррис.
Родительница модели поразила всех роскошным внешним видом, и было видно насколько близка Наоми со своей мамой. Но так было не всегда, Наоми появилась на свет, когда ее маме было всего 19 лет.
Будущую модель воспитывали родственники, а ее мама в это время покоряла Голливуд в качестве танцовщицы. Долгое время Наоми таила обиду на свою маму, но теперь у них очень теплые отношения.
Будущую модель воспитывали родственники, а ее мама в это время покоряла Голливуд в качестве танцовщицы. Долгое время Наоми таила обиду на свою маму, но теперь у них очень теплые отношения.
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Ключевые слова: Наоми Кэмпбелл
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Количество просмотров: 3 003
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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