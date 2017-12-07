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Наоми Кэмпбелл удивила сходством со своей мамой

Сегодня, 09:27
На днях знаменитая модель Наоми Кэмпбелл посетила светское мероприятие, причем она появилась не одна, а в компании своей мамы, 66-летней Валери Моррис.

Наоми Кэмпбелл удивила сходством со своей мамой
Родительница модели поразила всех роскошным внешним видом, и было видно насколько близка Наоми со своей мамой. Но так было не всегда, Наоми появилась на свет, когда ее маме было всего 19 лет.

Наоми Кэмпбелл удивила сходством со своей мамой


Будущую модель воспитывали родственники, а ее мама в это время покоряла Голливуд в качестве танцовщицы. Долгое время Наоми таила обиду на свою маму, но теперь у них очень теплые отношения.

Наоми Кэмпбелл удивила сходством со своей мамой

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Ключевые слова: Наоми Кэмпбелл

Количество просмотров: 3 003
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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