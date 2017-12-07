Наоми Кэмпбелл удивила сходством со своей мамой

Родительница модели поразила всех роскошным внешним видом, и было видно насколько близка Наоми со своей мамой. Но так было не всегда, Наоми появилась на свет, когда ее маме было всего 19 лет.Будущую модель воспитывали родственники, а ее мама в это время покоряла Голливуд в качестве танцовщицы. Долгое время Наоми таила обиду на свою маму, но теперь у них очень теплые отношения.