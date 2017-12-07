Юрий Николаев продолжал верить, что сможет побороть онкологию

Впервые страшный диагноз мужчине поставили еще в начале нулевых, тогда у него обнаружили рак кишечника. Затем случился рецидив, и уже опухоль была диагностирована в другом органе."О болезни мне сообщил врач. Сначала у меня был шок, потом я попытался, и мне удалось собраться и направить все силы на восстановления здоровья. Жизнь ведь продолжается, существуют хеппи-энды, а вот отчаяние может ухудшить ситуацию.Я полностью исключил возможность паузы, – признается телеведущий. – Сейчас уже думаю: а нужен ли был этот героизм? Здоровье все-таки должно быть на первом месте. При всей моей любви к профессии".Николаев не сообщил о своем заболевании коллегам, поэтому в проекте "Танцы на льду" его партнерша Анастасия Заворотнюк узнала о перенесенной операции только после окончания шоу.