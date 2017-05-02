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Новогодние традиции музыкантов из группы «Божья коровка»

Сегодня, 17:01
Основатель и лидер музыкальной группы «Божья коровка» Владимир Воленко накануне новогодних праздников поделился новогодней традицией, которая уже не первый год существует в их семье.

Новогодние традиции музыкантов из группы «Божья коровка»
Как рассказал Владимир Воленко, семья у нас большая, в общей сложности четверо детей, и трое из них живут с нами. Участница группы и жена Владимира Наташа Шоколадкина во всём поддерживает супруга и также принимает участие во всех семейных праздниках. За пару месяцев до нового года дети начинают готовить домашний спектакль, с изготовлением костюмов, разучиванием ролей и многочисленными репетициями. Чем старше становятся дети, тем интереснее постановки и сценарии, которые они сочиняют сами.

Новогодние традиции музыкантов из группы «Божья коровка»


Для родителей это всегда неожиданный сюрприз. Порой постановки бывают серьёзными, но чаще - оригинальные интерпретации старых, любимых сказок на современный лад. «Бывает с первых сцен даже сложно понять, что за спектакль приготовили дети, ведь всё проясняется только в финале, который как правило, бывает крайне неожиданным. И в этом вся уникальность! Мы давно отвыкли от традиционной встречи нового года в виде посиделок за столом с шампанским и оливье под куранты из телевизора. Понятно, что это старая добрая традиция подавляющего большинства наших соотечественников, но мы на семейном совете решили, что пора придумать свои оригинальные традиции, которые впоследствии можно будет передать и внукам» - подчеркнул Владимир Воленко.

Новогодние традиции музыкантов из группы «Божья коровка»


Родители, тоже не отстают и со своей стороны завели традицию изготовлять яркие слайд-шоу из фотографий детей, накопившихся за год, иногда прикрепляя к ним несколько снимков из своего детства. И пусть эти снимки чёрно-белые и весьма потрёпанные временем, но они делают подобные работы ещё более колоритными и увлекательными.

«Желаем всем, чтобы наступающий год принес побольше позитива, ведь это год желтой собаки, а значит год любви и верности!», - пожелали Владимир Воленко и Наташа Шоколадкина.

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Ключевые слова: Владимир Воленко

Количество просмотров: 2 912
Автор: Mysha

Автор фото: пресс-служба

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Новогодние традиции музыкантов из группы «Божья коровка» Основатель и лидер музыкальной группы «Божья коровка» Владимир Воленко накануне новогодних праздников поделился новогодней традицией, которая уже не первый год существует в их семье.
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