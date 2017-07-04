Ольге Бузовой в этом году не столь повезло - запросы на её шоу сократились более чем на 20 процентов. Правда, как уверяют event-агентства, которые и продают звездные выступления, падение спроса не связано с падением популярности Бузовой. Всё дело в космической сумме, которую Ольга хотела бы получить за своё выступление на вечеринке.
Ольгу Бузову не хотят «заказывать» на новогодние корпоративы
Сегодня, 20:58
Традиционная тема для приближающихся праздников - стало известно, какие звезды пользуются спросом у организаторов вечеринок, - певица Ольга Бузова, похоже, не входит в их число.
Помимо главных звезд российской эстрады, устроители новогодних корпоративов активно интересуются и другими исполнителями. Так, резко набравшие популярность после рэп-баттла Oxxximiron и Гнойный всего за одну ночь смогут заработать почти 3 миллиона рублей. Не падает в цене и только дорожает группировка "Ленинград" - Сергей Шнуров и компания по-прежнему пользуются высоким спросом, и, разумеется, имеют немалый гонорар.
Ольге Бузовой в этом году не столь повезло - запросы на её шоу сократились более чем на 20 процентов. Правда, как уверяют event-агентства, которые и продают звездные выступления, падение спроса не связано с падением популярности Бузовой. Всё дело в космической сумме, которую Ольга хотела бы получить за своё выступление на вечеринке.
Ольге Бузовой в этом году не столь повезло - запросы на её шоу сократились более чем на 20 процентов. Правда, как уверяют event-агентства, которые и продают звездные выступления, падение спроса не связано с падением популярности Бузовой. Всё дело в космической сумме, которую Ольга хотела бы получить за своё выступление на вечеринке.
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Ключевые слова: Ольга Бузова
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Количество просмотров: 16 341
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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