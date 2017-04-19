Победительница шоу "Холостяк" раскрывает секреты метода Ручной Пластики

Олеся Ермакова - знакома многим как победительница реалити-шоу «Холостяк», но за время своей насыщенной журналистской карьеры она рассказывала о науке, технологиях и кибермедицине, встречалась с учеными, создателями роботов, нейрохирургами и геронтологами, брала интервью у многих известных людей, среди которых Майкл Джексон, Познер и многие другие.Вот такой отзыв о своем процессе коррекции фигуры и результате оставила Олеся в Инстаграм: "Не зови уходящее - позволь ему уйти. Позволь уйти несовершенству. Не усложняй и без того дико сложный тканевый баланс жира, мышц и костей. Ахтунг! Природа берет своё, но с этим можно что-то сделать. Наконец-то, мы сняли интервью с много-мною обожаемым Юрием Андреевичем Волынкиным, автором метода уникальной дисциплины "Ручная Пластика", стоящей в отдельной стороне от мануальной терапии и массажно-щупательных работ. Конституционная безоперационная пластика пропорций тела человека - это вообще что такое? Мне пришлось освоить 800 страниц текста прежде чем решиться на первую процедуру. Но оно того стоило. Ручная Пластика - не просто бренд, а патент, признанный на международном уровне, как прорыв в той области медицины, где эстетика - вопрос сугубо индивидуальный и деликатный. . . Насущный вопрос, можно сказать даже философский, который затрагивает видение конституции женщины, как гармоничного и единого целого. Пишите свои вопросы - будем разбирать дальше "из первых уст". Официальный сайт - www.ruchnaya-plastika.ru".Все видео можно увидеть тут: youtube.com/playlist?list=PLHEeQe53gw51tcQdN2ffMcDrVkhcHg6g1