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Алексей Воробьев опубликовал редкое семейное фото

Сегодня, 13:57
Несмотря на то, что популярный певец и актер Алексей Воробьев является активным пользователем социальной сети и часто делится с подписчиками новостями из повседневных будней, о его личной жизни мало что известно.

Алексей Воробьев опубликовал редкое семейное фото
В микроблоге Алексея редко появляются фотографии его семьи, а имя новой возлюбленной вообще остается секретом для его фанатов. На днях же Воробьев решил порадовать своих фолловеров и показал снимок, на которой запечатлен вместе с родителями и сестрой.

Алексей Воробьев опубликовал редкое семейное фото


«Побыл часок с моими родными @galya_sparrow @sparrowsmama и спэрроуБатя», — сообщил исполнитель.

Стоит отметить, что сестра Алексея Галина также занимается музыкальной карьерой, но немного в иной области, чем знаменитый брат, она - оперная певица.

Алексей Воробьев опубликовал редкое семейное фото

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Ключевые слова: Алексей Воробьев

Количество просмотров: 6 929
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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