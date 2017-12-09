Алексей Воробьев опубликовал редкое семейное фото

Несмотря на то, что популярный певец и актер Алексей Воробьев является активным пользователем социальной сети и часто делится с подписчиками новостями из повседневных будней, о его личной жизни мало что известно.

В микроблоге Алексея редко появляются фотографии его семьи, а имя новой возлюбленной вообще остается секретом для его фанатов. На днях же Воробьев решил порадовать своих фолловеров и показал снимок, на которой запечатлен вместе с родителями и сестрой.«Побыл часок с моими родными @galya_sparrow @sparrowsmama и спэрроуБатя», — сообщил исполнитель.Стоит отметить, что сестра Алексея Галина также занимается музыкальной карьерой, но немного в иной области, чем знаменитый брат, она - оперная певица.