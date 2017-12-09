Жена Олега Газманова привела в восторг роскошной внешностью

На днях в Сети была обнародована фотография, на которой Марина запечатлена с сыном Филиппом, которому уже 20 лет. Поклонники удивились тому, насколько хорошо выглядит женщина в свои 48 лет, что кажется ровесницей своему сыну.«Живешь, живешь! А потом бац, а уже двадцать не тебе, а твоему сыну!» — подписала фото Марина.Стоит отметить, что Филипп решил не идти по стопам знаменитого отца, а занялся модельной карьерой, демонстрируя на снимках накачанное тело.