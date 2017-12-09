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Жена Олега Газманова привела в восторг роскошной внешностью

Сегодня, 14:41
Популярный певец Олег Газманов уже более двадцати лет счастлив в браке со своей супругой Мариной Муравьевой-Газмановой.

Жена Олега Газманова привела в восторг роскошной внешностью
На днях в Сети была обнародована фотография, на которой Марина запечатлена с сыном Филиппом, которому уже 20 лет. Поклонники удивились тому, насколько хорошо выглядит женщина в свои 48 лет, что кажется ровесницей своему сыну.

Жена Олега Газманова привела в восторг роскошной внешностью


«Живешь, живешь! А потом бац, а уже двадцать не тебе, а твоему сыну!» — подписала фото Марина.

Стоит отметить, что Филипп решил не идти по стопам знаменитого отца, а занялся модельной карьерой, демонстрируя на снимках накачанное тело.

Жена Олега Газманова привела в восторг роскошной внешностью

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Ключевые слова: Олег Газманов

Количество просмотров: 32 708
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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