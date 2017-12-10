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Мария Шукшина призналась, в каком новом проекте появится на ТВ

Вчера, 20:11
Актриса и телеведущая Мария Шукшина является активным пользователем социальной сети, она часто делится со своими подписчиками новостями из повседневной жизни.

Мария Шукшина призналась, в каком новом проекте появится на ТВ
Некоторое время назад Мария сообщила о том, что появится на телевидении в новом телепроекте, но долгое время не рассказывала подробностей.

Мария Шукшина призналась, в каком новом проекте появится на ТВ


«Месяц назад я рассказала, что одной подписчице приснился сон, будто я веду программу на ТВ. На следующее утро я узнала, что, действительно, принято решение о выпуске передачи на Первом канале с моим участием. Подробности не писала, поскольку хотела быть уверенной, все так зыбко в нашем мире. Вскоре все та же поклонница увидела другой сон, что будет премьера проекта с моим участием, и в его названии два слова. Я, конечно, подпрыгнула, поскольку уже знала рабочее название передачи «Рецепты Счастья». Осталось подождать еще немного, премьера уже в январе», - сообщила телеведущая.

Мария не любит отвечать на вопросы, связанные со своей семье, но старается во всем поддерживать сына, который попал в сложную ситуацию.

Мария Шукшина призналась, в каком новом проекте появится на ТВ

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Ключевые слова: Мария Шукшина

Количество просмотров: 3 627
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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