Мария Шукшина призналась, в каком новом проекте появится на ТВ

Некоторое время назад Мария сообщила о том, что появится на телевидении в новом телепроекте, но долгое время не рассказывала подробностей.«Месяц назад я рассказала, что одной подписчице приснился сон, будто я веду программу на ТВ. На следующее утро я узнала, что, действительно, принято решение о выпуске передачи на Первом канале с моим участием. Подробности не писала, поскольку хотела быть уверенной, все так зыбко в нашем мире. Вскоре все та же поклонница увидела другой сон, что будет премьера проекта с моим участием, и в его названии два слова. Я, конечно, подпрыгнула, поскольку уже знала рабочее название передачи «Рецепты Счастья». Осталось подождать еще немного, премьера уже в январе», - сообщила телеведущая.Мария не любит отвечать на вопросы, связанные со своей семье, но старается во всем поддерживать сына, который попал в сложную ситуацию.