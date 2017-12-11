Анфиса Чехова переехала в Сочи

Теперь же Анфиса решила начать с жизнь с чистого листа и переехала в Сочи вместе с сыном Соломоном. Но как оказалось, это только до весны.«Так вот как выглядит «Начать Жизнь с чистого листа»! Кстати, никогда не бойтесь изменений! Наша жизнь-это наш роман! И каждая захватывающая глава начинается с нового чистого листа! Сначала тебя пугает эта пустота, ты не можешь собраться с мыслями, предположить что ждет тебя впереди: вытянешь ли ты счастливый билет, или останешься у разбитого корыта? Страхи уводят течение твоих мыслей всегда на линии самых драмматических сценариев развития событий!» - поведала Анфиса своим фолловерам.Теперь же в микроблоге Чеховой нередко появляются снимки, на которых она либо ее сын позируют на фоне гор.