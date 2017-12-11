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Анфиса Чехова переехала в Сочи

Сегодня, 09:59
Некоторое время назад в семье телеведущей Анфисы Чеховой случились кардинальные перемены, она развелась со своим мужем Гурамом Баблишвили.

Анфиса Чехова переехала в Сочи
Теперь же Анфиса решила начать с жизнь с чистого листа и переехала в Сочи вместе с сыном Соломоном. Но как оказалось, это только до весны.

Анфиса Чехова переехала в Сочи


«Так вот как выглядит «Начать Жизнь с чистого листа»! Кстати, никогда не бойтесь изменений! Наша жизнь-это наш роман! И каждая захватывающая глава начинается с нового чистого листа! Сначала тебя пугает эта пустота, ты не можешь собраться с мыслями, предположить что ждет тебя впереди: вытянешь ли ты счастливый билет, или останешься у разбитого корыта? Страхи уводят течение твоих мыслей всегда на линии самых драмматических сценариев развития событий!» - поведала Анфиса своим фолловерам.

Теперь же в микроблоге Чеховой нередко появляются снимки, на которых она либо ее сын позируют на фоне гор.

Анфиса Чехова переехала в Сочи

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Ключевые слова: Анфиса Чехова

Количество просмотров: 1 755
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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